نقابة الفلاحين 30 % من المزارعين لم يحصلوا علي المقررات الصيفية

الزراعة: انتظام صرف الأسمدة بالأسعار الجديدة في الجمعياتالصاوي أحمدقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة لـ"المـال " إنه يجرى حاليا استمرار صرف الأسمدة لـ4 محاصيل.وأوضح أن هذه المحاصيل هي بنجر السكر، قصب السكر، والموز بالإضافة إلى المحاصيل البستانية

الزراعة: انتظام صرف الأسمدة بالأسعار الجديدة في الجمعيات



الصاوي أحمد

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة لـ”المـال ” إنه يجرى حاليا استمرار صرف الأسمدة لـ4 محاصيل.

وأوضح أن هذه المحاصيل هي بنجر السكر، قصب السكر، والموز بالإضافة إلى المحاصيل البستانية المختلفة والخضراوات، بالمعاينة على الطبيعة، لافتا إلى استعدادات الوزارة للموسم الشتوى مع بداية الزراعة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.

واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها – الأحد – قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من غد الإثنين بجميع الجمعيات الزراعية.



من جانبه، أكد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، أن 30 % من المزارعين لم يحصلوا علي الأسمدة الخاصة بهم للموسم الصيفي، وأن نسبة الـ70 % من المزارعين لم يحصلوا علي حصتهم بالكامل وتتراوح بين 4 و3 شكائر في الموسم .

وأوضح أن شركات الأسمدة لا تلتزم بكميات الأسمدة الشهرية في الموسم بعد نهاية الموسم و”تصفيره ” وسط تراخي الأجهزة المعنية، متوقعا أن تكون نسبة العجز في الموسم الصيفي الحالي 360 ألف طن.

وقال إن التسميد يرتبط بتوقيت معين وفي حالة عدم حصوله علي حصته من الجمعيات يتم شراؤها من السوق الحرة بسعر 4500 جنيه .



وينطلق الموسم الشتوي نهاية أكتوبر من كل عام ومن أهم المحاصيل التي يتم زراعتها القمح والبرسيم .

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن الموسم الشتوى يحتاج لما يقرب من 1.8 مليون طن أسمدة للمحصول الشتوى، كما يتم إجراء الحصر الدورى لكميات الأسمدة فى جمعيات “الإصلاح الزراعى والاستصلاح والائتمان” لإعداد تقرير عن رصيد الأسمدة المتبقية من الموسم الزراعى الصيفى المنتهى وترحيلها الى الموسم الجديد.