نقابة الفلاحين: لا بديل لمزارعي القمح سوي التوريد للتموين

محمد مجدي والصاوي أحمد أكد مصطفي كمال أمين عام نقابة الفلاحين أن التخوف الوحيد من موسم توريد القمح الموسم الجاري هو رفض الحكومة Jستلام الكميات التي يوردها له الفلاحين بسبب التعقيدات الروتينية مشيرا إلى أن السعر الحالي "جيد ويقترب من…

محمد مجدي والصاوي أحمد

أكد مصطفي كمال أمين عام نقابة الفلاحين أن التخوف الوحيد من موسم توريد القمح الموسم الجاري هو رفض الحكومة Jستلام الكميات التي يوردها له الفلاحين بسبب التعقيدات الروتينية مشيرا إلى أن السعر الحالي “جيد ويقترب من السعر العالمي”.

ولفت “كمال” لـ”المال”، إلى أن المواسم السابقة كانت الحكومة ترفض إستلام كل الكميات من المزارعين بسبب أنخفاض سعر القمح المستورد مقارنة مع المحلي والآن السعر مناسب ومتساوي بين الأثنين وبالتالي ستقوم الحكومة بشراء القمح المحلي بكميات كبيرة نظرا لجودته مقارنة مع المستورد.

وأوضح “كمال” أنه لا يوجد بديل أمام الفلاح عن التوريد لصالح هيئة السلع التموينية لتغطية حجم المصروفات التي قام المزراع بتدبيرها من خلال الاستدانة أو البنك الزراعي وبالتالي لا يوجد أمامه مخرج سوي توريد محصوله

وطبقاً لبيانات الفلاحين تبلغ تكلفة زراعة القمح الموسم الجاري 10 الآف جنيه للفدان مابين حرث وتقاوي وأسمدة وجمع وحصاد.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أنه لن يتم إجبار الفلاحين على توريد محصولهم من القمح، قائلاً : الباب مفتوح أمام المزارعين في توريد القمح المحلي لصالح الدولة، بالأسعار التي تم إعلانها.

كان وزير التموين قال اليوم، أن أسعار توريدات القمح بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيه درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.