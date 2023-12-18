نقابة الفلاحين: فوز الرئيس السيسي تفويض جديد

هنأت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه الساحق عن جدارة في الإنتخابات الرئاسية وإستمرار ثقة الشعب المصري وفي مقدمتهم الفلاحين في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن .

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،أن فوز الرئيس السيسي بفترة ولاية جديدة دليل كبير علي حب الشعب المصري للزعيم القائد وتأكيدا علي مساندة المواطنين له في كل قراراته وتفويض جديد للرئيس السيسي لقيادة سفينة الوطن لبر الأمان،لافتا إننا واثقون فى أنه سوف يتحقق على يديه الخير لجماهير الشعب المصرى،وانه سوف يدعم كل الشعب في قلبه الفلاحين وصولاً إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذى يعتبر الفلاح هو عمود هذا البلد وبوابته الوحيدة للأمان والاستقرار والإنتاج واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئيس المقبل لمصر لولاية جديدة بأغلبية ساحقة بعدد أصوات 39 مليون 703 الف 451 صوتا بنسبة 89٪ .

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهئية الوطنية للانتخابات، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل علي : 39 مليون 702 الف بنسبة 89%، مشيراً بالمؤتمر الصحفي الذي تنظمة الهئية للإعلان عن النتيجة بالانتخابات عدد المقدين 67 مليون 32 437 ناخبا بالداخل والخارج.

وأشار بدوي، أن نسبة المشاركة بلغت 66.8%، بإجمالي حضور 44288361 بنسبة 98% من أجمالي الحضور، ووصلت عد الأصوات الباطلة 498 307 صوتاً 1.1 % من أجمالي الحضور.