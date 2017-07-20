نقابة الفلاحين: سعر ضمان القطن يظلم المزارعين وأصحاب الأراضى

دعاء حسنى ـ الصاوى أحمداعتبر ممثلو الفلاحين سعر الضمان الذى أعلنته الحكومة لشراء محصول 2017 من القطن، ظلما كبيرا للمزارعين وأصحاب الأراضى.وتقدر المساحة المزروعة بـ220 ألف فدان، تقترب انتاجيتها من 1.3 مليون قنطار، وأوضح ممثلو الفلاحين أن سعر الضمان منح الفلاح هامش ربح لا يتجاوز 2000 جنيه فى ا

دعاء حسنى ـ الصاوى أحمد

اعتبر ممثلو الفلاحين سعر الضمان الذى أعلنته الحكومة لشراء محصول 2017 من القطن، ظلما كبيرا للمزارعين وأصحاب الأراضى.

وتقدر المساحة المزروعة بـ220 ألف فدان، تقترب انتاجيتها من 1.3 مليون قنطار، وأوضح ممثلو الفلاحين أن سعر الضمان منح الفلاح هامش ربح لا يتجاوز 2000 جنيه فى القنطار، وهو ما لن يشجعه على زراعة المحصول فى العام القادم، فيما أكدت وزارة الزراعة، أن السعر حددته الشركة القابضة للغزل، ويعد عادلاً، مقارنة بسعر التكلفة.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت سعر ضمان يقع بين 2100 جنيه، لأصناف وجه قبلى، و2300 جنيه لأصناف الوجه البحرى.

وتصل تكلفة زراعة فدان القطن الموسم الجارى- بمتوسط إنتاج 5 قنطارات- نحو 13.7 ألف جنيه، وبالتالى يجب أن يقترب سعره من 3000 جنيه، وفقا لحسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين.

وقال الأخير فى تصريحات لـ«المال»، إن التكاليف كالتالى: 500 جنيه لأعمال حرث الفدان قبل زراعته، و500 جنيه للتسوية وتقطيع «تسطير» التربة، و520 جنيها سعر شراء شكارتين بذور، و2000 جنيه مبيدات.

وأضاف أن كل فدان يحتاج نحو 4 شكائر تسميد ثمنها 1000 جنيه، فضلاً عن 200 جنيه مخصبات، 720 جنيها أعمال “تقليب” للتربة، و500 جنيه تكلفة الرى – بعد زيادة سعر السولار- بواقع 7 ريات، بالإضافة إلى تكاليف جنى المحصول وتصل إلى نحو 2400 جنيه. مشيرا إلى أن تكلفة إيجار الفدان تصل إلى 5000 جنيه، يضاف إليها مصروفات “تقطيع وتعبئة وتجهيز” المحصول للبيع وتصل إلى 600 جنيه.

وقال إن تجاوز سعر الضمان الـ 3000 جنيه للقنطار، يعنى أن عائد الفدان سيكون 15 ألف جنيه، على اعتبار أن إنتاجية الفدان 5 قنطارات فى المتوسط.

فيما نفى د.عادل عبد العظيم، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة، حصول الفلاح على ربحية تصل إلى 2000جنيه فقط فى الفدان، وفقا لتقديرات ممثلو الفلاحين، قائلاً: “تقديرات التكلفة مبالغ فيها”، وأكد أنه وفقا لسعر الضمان المعلن، فإن الفلاح سيحصل على ربح قدره 6 آلاف جنيه فى الفدان، وذلك باحتساب أن تكلفة الفدان 10 آلاف جنيه، وينتج 7 قناطير، ترتفع لـ10 قناطير فى حال التزم الفلاح بتوقيت الزراعة بين منتصف مارس وحتى نهاية إبريل.

وتابع أنه وفقا للإنتاجية السابقة، فإن تكلفة زراعة القنطار 1429 جنيها، وسعر الضمان الذى أعلنته الوزارة يقع بين 2100 و2300 جنيه للقنطار، بما يعنى أن ربحية الفلاح تقترب من 4700 جنيه للفدان، لأصناف وجه قبلى، ترتفع لقرابة 6 آلاف جنيه لأصناف الوجه البحرى.

وأضاف أن سعر الضمان جاء بناء على التكاليف التى حددتها الشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية، وهى الجهة التى ستقوم بشراء المحصول حال هبط السعر، أو أحجم التجار عن شراؤه.

كان نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، قد قال فى تصريحات خاصة لـ«المال» مؤخرا، إن «القابضة للغزل» لن تستخدم الأصناف المصرية فى مصانعها، موضحا أنها ستعمل على الإتجار فيه، فى ظل اتجاهها حاليا للاعتماد على الأقطان السودانية متدنية الجودة، والتى يصل سعرها إلى 1000 جنيه فقط للقنطار، وأشار إلى أن القطاع الخاص يستورد أقطان يونانية بسعر 1800 جنيه للقنطار.

وأكد أن سعر الضمان يجب أن يراعى جميع أطراف المنظومة، ومن بينها المصنعين المحليين، فضلا عن أن وزارة الزراعة غير هادفة للربح، ولا تتاجر فى الأقطان، وتهدف لمصلحة المزارعين، كما توفر لهم تقاوى وأسمدة بأسعار مدعومة، وتسعى لأن يستعيد القطن المصرى عرشه بالأسواق العالمية.