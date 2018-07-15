نقابة الفلاحين: زيادة أسعار تقاوى الطماطم عبء على المزارع والمواطن

الصاوى أحمدانتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين رفع أسعار الطماطم، وهو ما اعتبرته النقابة عبئا جديدا على كاهل الفلاحين والمواطنين بعد رفع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة.وقال عماد أبوحسين،نقيب عام الفلاحين الزراعيين، إن ارتفاع أسعار تقاوى الطماطم سوف يؤث

الصاوى أحمد

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين رفع أسعار الطماطم، وهو ما اعتبرته النقابة عبئا جديدا على كاهل الفلاحين والمواطنين بعد رفع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة.

وقال عماد أبوحسين،نقيب عام الفلاحين الزراعيين، إن ارتفاع أسعار تقاوى الطماطم سوف يؤثر بالسلب على المزارع والمواطن، وذلك بعد أن زادت الأسعار 200%، ووصلت الألف شتلة لحوالى 1000 جنيه، فضلا عن ارتفاع السولار والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات والأيدي العاملة،مما يضطر المزارعين الى العزوف عن زراعة محصول الطماطم هذا العام،وكذلك رفع سعره الضعف للمواطن والمستهلك.

وأوضح النوبى أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، فى تصريحات صحفيه اليوم الأحد، أن تكلفة زراعة الطماطم سوف تتضاعف للغاية، فبعد أن كانت تكلفة الفدان تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه، وينتج 25 طنا، أصبحت التكلفة ضعف هذا الرقم، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وعدت هذا العام بتوفير بذور الطماطم والأسمدة، كما سيتم إحكام الرقابة على سوق أسعار المغذيات من الأسمدة الورقية من المبيدات التى تباع بأسعار خيالية.

وطالب أبو اللوز وزارة الزراعة، بضرورة مخاطبة الشركات الخاصة التى تتحكم فى تقاوى الطماطم وتبيعها للمزارع بأسعار مرتفعة للغاية والتشديد عليهم بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذى يضر بالفلاحين والمواطنين.