نقابة الفلاحين: رفع أسعار المحروقات كارثة

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالى فى أقل من عام، وذلك بعد تعويم الجنيه، مما نتج عنه رفع كل السلع الضرورية التى لا يستطيع المواطن البسيط الاستغناء عنها.

وانتقدت النقابة ما وصفته بالتخبط الحكومى الذى تنتهجه حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الاخيرة، والذى انعكس بالسلب على حياة المواطنين وتحديدا الفقراء ومحدودى الدخل.

وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن قرار الحكومة رفع اسعار البنزين والسولار أحدث حالة من الغليان فى الشارع المصرى، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تعريفة الركوب على مستوى المحافظات وسط رفض الركاب دفع أى مبالغ مالية للسائقين مما تسبب فى وقع اشتباكات دامية بين أفراد الشعب.

وأوضح نائب النقيب العام فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قرار زيادة سعر السولار فى هذا التوقيت كارثة، فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والغلاء الذى أصاب معظم ضرورات الحياة من مياه وإيجار ومدارس،لافتا إلى أن توقيت رفع الدعم غير مناسب لأنه فى حالة رفع الأسعار لا بد أن تقابله معدلات نمو تساعد الفقراء والفلاحين على صعوبات الحياة، لذلك على الدولة أن تتحرك سريعا فى معدلات النمو والتنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية لتواجه زيادة تعريفة الركوب.

وأضاف عبدالستار أن ارتفاع أسعار البنزين لا يتفق مع مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة لأن المواطن الفقير والمتوسط يعانى بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ولا يتحمل زيادة فى أسعار الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة تصب فى خانة محاباة رجال الأعمال على مستوى حساب الفقراء ومحدودى الدخل.