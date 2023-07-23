نقابة الفلاحين تطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية

أشادت النقابة العامة للفلاحين بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري ، إن المصريين يحتفلون اليوم بالذكرى 71 على تأسيس الجمهورية المصرية ، لافتا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت على تمكين القطاعات المختلفة من الشعب المصري وبشكل رئيسي الفلاحين والعمال.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ سبعين عاما، ومضت فى طريقها، تبنى “مصر جديدة” في زمنها، ويعلو شأنها شرقا وغربا، لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطنى، فى جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطا مهما لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وإعطائهم مكانا يليق بهم، طــال انتظـارهـم واشتياقهم له، حققت الثورة إنجازات عظيمة فى كثير من الأحيان وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى، وتلك شهادة عظيمة من رئيس عظيم في حق ثورة عظيمة ورجال عظماء.

وأضاف النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، أن كلمة الرئيس السيسي أعطت ثورة يوليو حقها كما أعطت الفلاحين حقهم لذلك قرر مجلس الشباب المصري ونقابة الفلاحين إطلاق النسخة الجديدة من “البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية” من قلب صعيد مصر من مركز إسنا بمحافظة الأقصر واللي بيستهدف بشكل رئيسي تعزيز مشاركة فلاحين مصر بالشأن العام

وأعلن أبواللوز عن مشاركة المئات من رموز التنظيمات النقابية المختلفة من فلاحين مصر يتزعمهم قيادات البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام والذي يضم نقيب الفلاحين وقيادات نقابات الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب ورموز البرلمان المصري بغرفتيه الشيوخ والنواب ونقباء فلاحي محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر واسوان وشباب الفلاحين، المشاركة في تلك الفعالية المهمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة شباب الفلاحين في العمل النقابي والحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية

من جانبه قال طه حساني أبواللوز، أمين شباب نقابة الفلاحين الزراعيين ومنسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام أن كلمة الرئيس السيسي تؤكد على تمكين دور شباب الفلاحين للمشاركة في العمل العام وضرورة العمل على بناء قدراتهم وتعزيز الوعي لديهم وعدم الإقتصار على دورهم في عملية الإنتاج والإهتمام بمشاركتهم في مراحل صنع القرار المختلفة.

وأوضح أمين شباب الفلاحين أنه لابد من تمكين شباب الفلاحين من تقديم رؤيتهم وتطوير العمل النقابي والخدمي للفلاح وكذلك العمل السياسي والحزبي وصناعة كوادر قادرة على خدمة المواطنين في شتي المجالات، وضخ دماء جديدة من الشباب القادر على العطاء وبذل الجهد في خدمة الفلاحين والشعب المصري بأكمله،لافتا أنه يتوجب إعطاء فرص جديدة للشباب حتى يتمكنوا من إثبات أنفسهم في خدمة المجتمع والوطن والعمل تحت راية العمل الجماعي والخدمي وتوحيد جهودهم لخدمة وطنهم

وأشار إلى أن مجلس الشباب المصري أعلن انطلاقة جديدة للمساهمه من خلالها في بناء الجمهورية الجديدة ضمن برنامج تدريبي أعده نخبة من المتخصصين يتضمن التعريف بالمشاركة السياسية، وأهميتها واشكال المشاركة السياسية بالإضافة لواقع المشاركة السياسية في مصر – الإطار الدستوري والقانوني لعملية المشاركة السياسية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المشاركة السياسية سلباً أو إيجابا – بناء وتعزيز القدرات المجتمعية كجزء من عملية المشاركة – معايير المشاركة الفاعلة – الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحق في المشاركة – الحوكمة المحلية الرشيدة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه تجربة عظيمة بينفذها مجلس الشباب المصري ” عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي” في إطار استراتيجية واضحة تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في عملية البناء والتنمية في ظل مناخ داعم لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.