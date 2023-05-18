نقابة الفلاحين تطرح الأضاحي البقري بـ 125 جنيها للكيلو

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن النقابة العامة للفلاحين تطرح الأضاحي البقري بسعر 125 جنيها للكيلو قائم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مشاركة المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في خفض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير الأضاحى بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الأضاحي متوفرة بكميات كبيرة بهذه الأسعار غير شاملة مصاريف النقل.

وأضاف عبدالرحمن أن الأضاحي من مزارع أعضاء النقابة العامة للفلاحين وأن البيع بهذا السعر يأتي كدعم من رجال أعمال من قيادات العمل النقابي حيث يساهم المهندس عادل زيدان نائب النقيب العام للشئون الاقتصادية والحاج كمال عثمان مخلوف نائب النقيب العام للفلاحين والكثير من قيادات النقابة الآخرين بمساعدات لدعم هذا العمل الخيري الذي يساهم في منع الاستغلال وتوفير أضاحي بأسعار تنافسية في مصلحة المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار كيلو اللحم الحي من العجول البقري بنظام الوزن قائم تتراوح حاليا بالأسواق بين 130 إلى 140 جنيها للكيلو الواحد، فيما أن كيلو اللحم البقري المذبوح يتراوح من 270 إلى 320 جنيها بما يعني أن النقابة تقدم للراغبين اللحوم بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين ومنع استغلال التجار لراغبي التضحية في عيد الأضحى المبارك.

وأكد أبوصدام أن النقابة العامة للفلاحين تعمل بكل جهد وجنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والضغط علي المستغلين لتخفيض الأسعار.



وتابع: إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيا كل القادرين من أعضاء النقابة العامة للفلاحين للمساهمة بقدر الإمكان مع المجتمع المدني والحكومة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة وخاصة في موسم عيد الأضحى المبارك لقطع الطرق على تجار الأزمات.