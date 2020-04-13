نقابة الفلاحين تطالب بمنح الأطباء وأطقم التمريض بالحجر الصحي وسام الجمهورية

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بمنح وسام الجمهورية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بمستشفيات الحجر الصحي بجمهورية مصر العربية ،لشجاعتهم وبطولاتهم التى سطروها ولا زالوا، أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأشاد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين،بجهود الأطقم الطبية المشاركة بكافة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي المشاركين فى مكافحة فيروس كورونا بكافة السبل فى حملهم الثقيل، مؤكدا ثقته فى ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما فى تلك الفترة العصيبة تمر بها بلادنا، ويقع على عاتقهم الدور الرئيسى فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا ، فهؤلاء الأطباء يعتبرون أبطال وجنود فى خدمة وطنهم مصر، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول عن الشعب المصرى، مشيرا أنهم يسطرون بطولات بكفاحهم وتفانيهم للسيطرة على فيروس كورونا

وأوضح النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من الفيروس هو خير دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسئولية، مؤكدا أن أطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم،لافتا أن منحهم وسام الجمهورية هو أقل شئ تقدمه الدولة لهؤلاء الأبطال الذين يخاطرون بأرواحهم ليلا ونهارا وفى كل وقت لعلاج المصريين وحمايتهم من هذا الفيروس الذى أصاب العالم أجمع.