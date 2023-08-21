نقابة الفلاحين تطالب بفرض رسوم على صادرات البصل

طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بضرورة فرض ضريبة على صادرات البصل ، فى محاولة لضبط الأسعار فى السوق المحلية التى شهدت ارتفاعات كبيرة موخرًا.

وكشف لـ«المال» أن النقابة أرسلت مذكرة خلال الساعات الماضية إلى مجلس الوزراء ووزارات الزراعة والتموين والتجارة لفرض ضريبة على صادرات البصل، خاصة أنها ستدر دخلًا كبيرًا لصالح موازنة الدولة وتسهم فى ضبط السوق.

وأوضح أن من الممكن سرعة تطبيق مثل هذا الإجراء، خاصة أن الهند التى تعد ثانى أكبر دولة فى الإنتاج، فرضت ضريبة على صادراتها من البصل، بعد تعرض المزارع بها للفيضانات نتيجة التغيرات المناخية.

وقدر «أبو صدام» حجم الصادرات المصرية منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 350 ألف طن بصل، مقابل 300 ألف خلال العام الماضي، موضحًا أن سبب زيادة الأسعار فى مصر هو تراجع المساحات إلى 150 ألف فدان، بدلًا من 200 ألف 2022 فضلا عن قلة الإنتاج العالمى .

وفى سياق متصل، علمت «المال» أن عددا من الوزارات تواصل عقد سلسلة اجتماعات لبحث صعود أسعار البصل فى الأسواق، وتخطيه حاجز الـ30 جنيها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه لم يصدر حتى الآن قرار بفرض رسوم على صادرات البصل المصرى.

وكشفت أن هذه الاجتماعات تشمل وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة واللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

يذكر أن الهند فرضت ضريبة %40 على تصدير البصل خلال الساعات الماضية، بينما يصعد رئيس الوزراء ناريندرا مودى جهوده لكبح جماح التضخم قبل الانتخابات العامة.

وكشفت تقارير عالمية أن ضريبة الصادرات ستسرى بأثر فورى وتستمر حتى نهاية العام، وفق إخطار من وزارة المالية الهندية يتوقع أن يعزز هذا الإجراء من توافر البصل محليا.