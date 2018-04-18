نقابة الفلاحين تطالب بإقالة محافظ الأقصر

الصاوي أحمدانتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة عماد أبوحسين، تدهور أحوال الفلاحين والمواطنيين بمحافظة الأقصر ومعاناتهم المستمرة بسبب فشل محافظ الأقصر في حل مشكلاتهم وتجاهله لمطالب المزارعين وأعضاء النقابات المهنية والأحزاب والائتلافات خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بالسلب على أدائه في ا

الصاوي أحمد

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة عماد أبوحسين، تدهور أحوال الفلاحين والمواطنيين بمحافظة الأقصر ومعاناتهم المستمرة بسبب فشل محافظ الأقصر في حل مشكلاتهم وتجاهله لمطالب المزارعين وأعضاء النقابات المهنية والأحزاب والائتلافات خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بالسلب على أدائه في الارتقاء بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية وباقي القطاعات المختلفة.

ومن جانبه، طالب النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة إقالة الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر في حركة المحافظين المتوقع إجرائها قريبًا بعد تجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعادة انتخابه من قبل الشعب المصري لتولي فترة رئاسية ثانية.

وأوضح الأمين العام للفلاحين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن محافظ الأقصر ظل ثلاث سنوات قابعًا على كرسي المحافظة، ولم يقدم أى انجاز يذكر طوال تلك السنوات، ولا توجد بصمه واضحه له حتى الآن، لافتًا إلى أن معظم الأحزاب والنقابات والائتلافات، ترفض بقاء الدكتور محمد بدر في منصبه لعدم اهتمامه بمشكلات المواطنين ورفضه مقابلتهم والاستماع لمطالبهم المشروعه للعمل على وضع حلول مناسبة لها.

وأضاف “أبواللوز” أن الوحدات الصحية داخل المحافظة، تعاني من أزمة نقص الأطباء، حيث تحول بعضها إلى مبان مهجورة ما تسبب في تضاعف معاناة سكان القرى، لا سيما تلك التي تبعد عن مستشفيات المدن بعشرات الكيلو مترات، مشيرًا إلى أن هناك 117 وحدة من المفترض أن تقدم الخدمة لأهالي المحافظة لا يعمل منها بشكل منتظم سوى 56 فقط، بينما الـ61 الأخرى ما بين مغلقة وتعمل حتى الواحدة ظهرًا، بسبب النقص الشديد في عدد الأطباء والتي يعلمها المحافظ جيدًا لكنه لا يحرك ساكنًا، ناهيك عن تفاقم المشكلات في قطاعات عديدة كالتعليم، والمرافق، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء.