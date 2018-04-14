نقابة الفلاحين تطالب التموين والزراعة بتسهيل توريد الأقماح

محمد مجدي والصاوي أحمدطالب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين اليوم، وزارتي الزراعة والتموين بتسهيل عملية توريد واستلام الأقماح من المزراعين، وحث الموظفين على عدم التعنت في الاستلام.كما طالب بفتح الشون القريبة من أماكن زراعة القمح لتكون نقاط لتجميع الأقماح تسهيلا على المزراعين لحين نقلها لأماكن ا

محمد مجدي والصاوي أحمد

طالب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين اليوم، وزارتي الزراعة والتموين بتسهيل عملية توريد واستلام الأقماح من المزراعين، وحث الموظفين على عدم التعنت في الاستلام.

كما طالب بفتح الشون القريبة من أماكن زراعة القمح لتكون نقاط لتجميع الأقماح تسهيلا على المزراعين لحين نقلها لأماكن التخزين والصوامع وتوفير الأجولة اللازمة وسرعة إعطاء الفلاحين ثمن الأقماح.

وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات صحفية أن الفلاحين رغم ضعف المكسب بعد تحديد الأسعار إلا أنهم سييوردون الأقماح للحكومه آملين أن تراعي مستقبلاً تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.

كما طالب المهتمين بالشأن الزراعي بعدم بث شائعات عن عدم توريد الأقماح أو المطالبة بزيادات أخرى بعد تحديد السعر، لافتا إلى أن هذا لن يجدي نفعًا في ظل تدني أسعار القمح عالميًا وضعف الحالة الاقتصادية للبلاد.