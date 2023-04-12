نقابة الفلاحين تشيد بموافقة «الوزراء» على حافز إضافي لتوريد القمح ووصول الأردب إلى 1500 جنيه

أشادت النقابة العامة للفلاحين بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية ، ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذا القرار يصب في مصلحة الفلاحين ودعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أن 45% من الاستهلاك المصري للقمح يتم استيراده من الخارج، موضحا أن موسم حصاد القمح المحلي بدأ بالفعل ويستمر لمدة 4 أشهر.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الأربعاء ، أن القرار يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح، وأن هذا الحافز سوف يكون سببا فى زيادة الإنتاج فى المحصول إلى 3 أضعاف، وذلك لأن الفلاحين كانوا يزرعون محاصيل آخرى كالبرسيم وغيرها بسبب تدنى سعر” القمح”، ولكن بعد اهتمام الدولة جعل من الجميع التوجه نحو زراعة محصول “القمح”، لافتا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، والاهتمام بالزراعة والصناعة، هو بداية تصحيح المسار والتوجه نحو الاكتفاء الذاتى للمحاصيل المهمة، وأن كل ذلك السبيل الوحيد نحو أن نأكل ونشرب بأيدينا بعد تسهيل الدولة لكل شيئ للمزارع.

وأضاف أبواللوز، أن اهتمام الدولة لا يأتي فقط بهذا القرار الجيد، بل قامت بتوفير البذور الجيدة وتوجيه المزارعين على طرق الزراعة الصحيحة، والتي أتت بزيادة إنتاج المحصول للضعف، حيث كان ينتج الفدان من 11 لـ12 إردبا، والآن وصل إلى 20 إردبا، مضيفا أن من أهم ما قامت به الدولة فى دعم الفلاح هو مشروع تبطين الترع، لأنه سيحافظ على كميات كبيرة من المياه كان يتم إهدارها، إضافة إلى توفير مبالغ ضخمة للدولة كانت تنفق على تطهير الترع كل فترة بسيطة.

واختتم أبواللوز بقوله: “أتمني أن يأتى اليوم التى تتمتع به مصر بالاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية وتحديدا محصول القمح، نقدر الاستغناء عن سلع كثيرة .. لكن منقدرش نعيش يوم واحد بدون رغيف العيش، ومصر، وهبها المولى كل النعم من تربة ومياه ومناخ والجميع يحسدنا على نعم الله علينا، ولابد أن نهتم ببلدنا كى ننعم بحياة كريمة”.