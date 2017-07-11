نقابة الفلاحين: تدهور إنتاجية فدان القطن لـ4 قناطير فقط

الصاوي أحمد:قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن زراعة القطن تدهورت في السنوات الماضية، فبعد أن كنا نزرع 2 مليون فدان وصلنا إلي 130 ألف فدان، وارتفعت تكاليف الزراعة إلي عشرة آلاف جنيه للفدان، وتقلصت إنتاجية الفدان من عشرة قناطير إلي أربعة أو خمسة علي الأكثر وتدنت التقاوي فأصبحت لا تقاوم الأمر

الصاوي أحمد:

قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن زراعة القطن تدهورت في السنوات الماضية، فبعد أن كنا نزرع 2 مليون فدان وصلنا إلي 130 ألف فدان، وارتفعت تكاليف الزراعة إلي عشرة آلاف جنيه للفدان، وتقلصت إنتاجية الفدان من عشرة قناطير إلي أربعة أو خمسة علي الأكثر وتدنت التقاوي فأصبحت لا تقاوم الأمراض وتغير المناخ.

وأكد عبد الرحمن أنه حدث اختلاط بين البذور المحلية والأجنبية خلال الفترة الماضية، كما تقاعست الدولة عن مزارع القطن، وعن دور الإرشاد الزراعي، ووضعت أسعارا لا تناسب الواقع فامتنع الفلاح عن زراعة القطن وأغلقت مصانع الغزل والنسيج.

وأرجع عبد الرحمن أسباب تدهور القطن إلي ضعف ميزانية مركز البحوث الزراعية الذي لم ينجح منذ عقود في رفع إنتاجية فدان القطن المصري.

وطالب نقيب الفلاحين، ومن منطلق الحرص الشديد لمصلحة الفلاح والزراعة المصرية بدعم ميزانية مركز البحوث لإنتاج التقاوي المطلوبة من حيث الكمية والجودة ودعم الفلاح في جميع مراحل الإنتاج من توفير البذور، مرورا بالإرشاد وتوفير مستلزمات الزراعة بسعر مناسب وحتي تسويق المحصول بسعر مناسب والاهتمام بمصانع الغزل والنسيج حتي نعود إلي التربع علي عرش الذهب الأبيض كما كان سابقا ويرجع جني محصول القطن عيد بعد أن أصبح مأتما.