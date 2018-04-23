نقابة الفلاحين تدعو المزارعين لاستخراج شهادة أمان

الصاوي أحمددعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أبناء القطاع الزراعى والريفى، للتوجه إلى البنك الزراعى المصرى، لاستخراج شهادة أمان، لتحقيق أقصى درجة من الأمان لأبناء القطاع الزراعى الذين لا يخضعون لأى مظلة تأمينية أو معاشات.وفى هذا الإطار أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتج



الصاوي أحمد

دعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أبناء القطاع الزراعى والريفى، للتوجه إلى البنك الزراعى المصرى، لاستخراج شهادة أمان، لتحقيق أقصى درجة من الأمان لأبناء القطاع الزراعى الذين لا يخضعون لأى مظلة تأمينية أو معاشات.

وفى هذا الإطار أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن شهادة ضمان، التى يوفرها البنك الزراعى، فى 1250 فرع من فروع البنك، المنتشرة داخل القرى المصرية المتنوعة، تم الإعلان عنها بضمان ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الهدف منها هو استحداث مظلة تأمينية للعمال والفلاحين الذين لا يتمتعون بأى مظلة تأمينية ولا يحصلون على أية معاشات تضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف واصل، أن شهادة أمان للمصريين وخاصة العمالة المؤقتة والموسمية الفئات من الشعب التى ليس لها دخل ثابت، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع باستخراج هذه الشهادة التى بدأ استخراجها منذ الفترة القليلة الماضية برعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن ما تم الإعلان عنه بشأن شهادة أمان حقيقة لا يمكن إغفالها وهو ما دعا النقابة للترويج لها وحث الفلاحين على التوجه إلى البنك الزراعى المصرى الذى تنتشر فروعه فى كل القرى المصرية لاستخراج الشهادة التى تضمن حياة كريمة لأبناء الريف ممن لا تشملهم أى مظلة تأمينية .