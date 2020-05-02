اقتصاد وأسواق

نقابة الفلاحين تحذر من «كارثة» بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس أن الإصابات بلغت 358 حالة
الصاوي أحمد 4:11 م, السبت, 2 مايو 20 4:11 م, السبت, 2 مايو 20

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حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، من تخفيف تدابير الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 ” قبل الأوان، خاصة بعد أن سجلت مصر أمس 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى مفاجأة صدمت الجميع خاصة أن توقعات الزيادة لم تكن تزيد عن 300 حالة يوميا، لكن الصدمة كانت في تخطى ذلك التوقع والوصول إلى 358 حالة في يوم واحد.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين في تصريحات له اليوم، إن العالم بأسره كان لديه حالة استهتار بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره في الصين وحتى أصبح وباء عالميا يضرب المئات من دول العالم، وأصبح المجتمع الدولى غير قادر على مواجهته في الوقت الراهن، لافتا إلى أن حالة الاستهتار تسببت في تزايد عدد الإصابات بشكل كبير خصوصا في مصر.

وأضاف أن الحديث عن تخفيف الإجراءات الاحترازية بشا، فيروس كورونا التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر كلام خطير جدا، وسوف يؤدي إلى “كارثة” كبيرة لو تم تنفيذه، مشيرا إلى أنه لا مجال للاستهتار الآن بعد أن أصبح الفيروس يشكل أكبر كارثة يواجهها العالم منذ عقود.

وشدد “أبواللوز” على أن العزل الاجتماعى هو أقوى وسيلة الآن لمواجهة الفيروس في ظل عدم وجود أي لقاح أو علاج فعال ومعروف للتصدى لهذا الفيروس، مشيدا بإجراءات الدولة المصرية لإجلاء العالقين المصريين في عدد كبير من دول العالم.

وأشار إلى أن مصر وفرت كافة الخدمات للمصريين العالقين وسهلت كل الإجراءات من أجل عودتهم إلى بلادهم.

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بقلم الصاوي أحمد

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