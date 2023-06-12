نقابة الفلاحين تحذر من الحصاد المبكر لمحصول المانجو وتنصح بعدم تناوله قبل نهاية يونيو

حذر النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،المزارعين من الحصاد المبكر لمحصول المانجو، حتى الوصول إلى مرحلة النضج الفسيولوجي الكامل للثمار،لافتا الي أن عملية الحصاد المتعجل قبل النضج الكامل تتسبب في ضرب سوق المانجو المصرية وسمعتها سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الدولية وتضر بصحة المواطنين.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الاثنين،أن الحصاد المتعجل للمانجو يتسبب في تصدير ثمار سيئة من حيث الشكل الخارجي والطعم والرائحة وهو ما يهوي بسمعة المانجو المصرية في الخارج على الرغم من الجودة الكبيرة للمنتج المصري،مشيرا انه من الممكن معرفة حالة الثمار من حيث النضج من خلال عملية الخرط وملاحظة بدايات علامات النضج حول منطقة البذرة الداخلية للثمرة.

وحذر أمين الفلاحين من تناول المانجو قبل نهاية شهر يونيه الجاري ،حيث ان موسم المانجو يبدأ في صعيد مصر أواخر الشهر الجاري ،ومحافظة أسوان هي أول محافظة تبدأ في جمع محصول المانجو لتميزها بدرجة حرارة مرتفعة ويليها محافظة الأقصر.

وأضاف “أبواللوز” أن مساحات المانجو في مصر كبيرة وتصل إلى 350 ألف فدان بإنتاج سنوي يصل إلى 1.25 مليون طن، وهو أحد المحاصيل صاحبة الإقتصاديات المرتفعة ويجب الحفاظ عليها من خلال فرض رقابة صارمة على الصادرات التي تحمل اسم مصر في الخارج وقد تمثل دعاية سلبية لها ولمنتجاتنا الزراعية.