اقتصاد وأسواق

«نقابة الفلاحين» تثمن قرارات إسقاط الديون عن صغار المزارعين

ترحيب بمبادرة إسقاط الديون عن المتعثرين
الصاوي أحمد 3:57 م, الأربعاء, 17 مارس 21 3:57 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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أكدت نقابة الفلاحين أن نسبة الفلاحين المستفيدين من مبادرة إسقاط الديون هي 25 % فقط من إجمالي الديون التي تقل مديونيهم عن 25 ألف جنيه.

وأكد علي نصار نائب نقابة الفلاحين ونقيب كفر الشيخ أن حجم المستفيدين من إسقاط مديونية البنك الزراعي تبلغ 25% فقط من حجم الديون والتي تصل إلى 340 الف متعثر حيث سيحصلون علي اعفاء كامل من الدين والفوائد والـ 75% من حجم هذه الديون سيتم سداد نصف قيمتها مع الاعفاء من الفوائد .

ومن جانبه رحب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وعضو جمعية منتجي البطاطس بمبادرة اسقاط ديون الفلاحين المتعثرين ووصفها بانها طوق نجاه .

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واوضح فرج أن مبادرة اسقاط الديون تعد مكافئة لجيش مصر الأخضر علي دوره خلال ازمة كورونا التي لم يقوم بتعطيل الانتاج خلال فترات الجائحة خلال الفترة الماضية .

وأطلق البنك الزراعى المصرى، فى يناير الماضى، مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعى بإجمالى مديونية 6.3 مليار جنيه تتضمن 3.9 مليار أصل المديونية و2.4 مليار عوائد متراكمة.

 وتضمنت المبادرة إسقاط كامل ونهائى لمديونيات 307 آلاف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، بإجمالى مديونيات نحو 415 مليونا، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليونا، بالإضافة إلى إسقاط 50 % من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألفا وحتى 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات، بإجمالى أصل مديونيات 3.5 مليار، وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار.

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يذكر أن البنك الزراعى، قال إن المبادرة تأتى فى إطار دعم القطاع الزراعى فى مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، بهدف تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجدداً مع القطاع المصرفى، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم فى توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

ويستهدف البنك الزراعي أن يكون بنك الشمول المالى فى مصر من خلال التوسع فى زيادة عدد العملاء ويضع استراتيجية للتوسع فى إنشاء فروع جديدة، ليرتفع عدد الفروع من 1200 حاليا إلى 2000 خلال 5 سنوات؛ لتغطى خدمات ومنتجات البنك جميع أنحاء الجمهورية.

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بقلم الصاوي أحمد

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