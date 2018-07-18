نقابة الفلاحين تتقدم بمشروع لاستصلاح 2.5 مليون فدان



زراعة الـ 500 ألف فدان تدخل لخزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويًا



الصاوى أحمد

تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوي لمشروع قومى لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا،وأطلقت عليه “مشروع الفلاح المصري” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،وقام عماد أبوحسين نقيب الفلاحين ومعه الأمين العام للنقابة النوبى أبواللوز بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والذى رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته والبدء فى تفعيله وتنفيذه على أرض الواقع.

وقال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا،لن يكلف الدولة أى أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة،وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية من المشروعات التى تحتاج عماله كثيفه تحد وتكافح انتشار البطالة،مشيرا إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الاراضى منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الاصلاح الزراعى حتى مشروع مستقبل مصر، وقمنا بتفادى السلبيات واعتمدنا بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن دراسة الجدوي تتضمن فى مرحلتها الاولى زراعة 500 ألف فدان “تربه رملية” ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض الى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياة و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى،ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد ، لافتا أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 الاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائى،ليصبح سعر الفدان 5 الاف جنيه وسعر الـ100 فدان 500 الف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 الف فدان، كما أن المحاصيل التى سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين وسوف نعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائى على المشروع.

من جانبه أكد النوبى أبواللوز الأمين العام للنقابة،أن الزيادة فى الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمرانى وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة فى عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمى أيضاً، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة،ومن هنا فإن التوسع الأفقى يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة فى السكان ،وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي يهدف لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة، وذلك لإقامة حياه مستقبليه ومجتمع انتاجى يساهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنيه متخصصة من أعضاء النقابة لإداره المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة.

وأضاف “أبواللوز” أن المشروع يهدف الى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين فى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير،وإنشاء مجتمع انتاجى جديد بسواعد الشباب، وفتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني وزيادة الرقعة الزراعية فى مصرو تنميه الثروة الحيوانية والداجنه وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنميه مصر، والمساهمة فى الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتى ولو فى قطاع واحد.