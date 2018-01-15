نقابة الفلاحين تتعهد بجمع مليون توكيل للسيسي

الصاوى أحمدتعهدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بتحرير مليون توكيل من الفلاحين بمختلف محافظات مصر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ثانية.وشكل النقيب العام مع أعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات لجانا نوعية للتواصل مع الفلاحين والمزارعين الراغبين فى

الصاوى أحمد

تعهدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بتحرير مليون توكيل من الفلاحين بمختلف محافظات مصر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ثانية.

وشكل النقيب العام مع أعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات لجانا نوعية للتواصل مع الفلاحين والمزارعين الراغبين فى عمل توكيلات لدعم ترشيح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بمكاتب توثيق الشهر العقارى الـ389 بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن المكتب التنفيذى لمجلس النقابة فى انعقاد دائم، منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدء تلقى مكاتب التوثيق والشهر العقارى بالمحافظات للمواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين فى عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تحرير ما يقرب من 10 آلاف توكيل للسيسى فى محافظتى الإسكندرية والشرقية فقط من قبل أعضاء النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ومن المتوقع وصول توكيلات التأييد بمحافظات الوجه البحرى إلى 500 ألف، ومثلها بمحافظات الصعيد والوجه القبلى.



وأضاف نقيب الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الإثنين، أنه اتفق مع نقباء الفلاحين الزراعيين بالمحافظات على تنظيم حملة توعية للفلاحين بالنجوع والعزب والقرى على مستوى الجمهورية لتشجيعهم وحثهم على تحرير توكيلات لمبايعة وتزكية الرئيس السيسى ومطالبته بالترشح للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن عددا من النقباء تواصلوا بالفعل مع تلك القرى وتم استقبالهم بحفاوة من قبل الفلاحين والمواطنين بمختلف أعمارهم وهو ما نتج عنه تحرير مئات التوكيلات للرئيس يومى الجمعة والسبت الماضيين.

وأوضح النوبى أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى شهدت إقبالا غير مسبوق من الفلاحين والمواطنين على حد سواء خلال الأيام الماضية، لتحرير توكيلات للسيسى، وذلك بعد أن انتشر نقباء الفلاحين بكل مراكز المحافظات من خلال منسقيها بالمراكز، ووفروا وسائل مواصلات للمواطنين بالقرى البعيدة لنقلهم إلى مكاتب الشهر العقاري، كما تم تخصيص مقرات النقابة العامة لاستقبالهم واستلام التوكيلات.

وأشار الأمين العام للفلاحين، إلى أن آلاف الصعايدة والفلاحين توافدوا على مكاتب توثيق الشهر العقارى بمحافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا منذ صباح يوم الجمعة الماضية لتحرير توكيلات للسيسى واصطف المواطنون فى طوابير الانتظار أمام موظفى الشهر العقارى، ومراعاة لذوى الاحتياجات الخاصة فقد تم التواصل مع مسئولى المكتب بالأقصر وأسوان، لتخصيص ساعة لهم لتحرير التوكيلات والاستمارات اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع احتفاظهم بالحق فى عمل الاستمارات فى أى وقت مناسب لهم.