نقابة الفلاحين: المزارعون استلموا 86% من الأسمدة الشتوية

الصاوي أحمدأشاد النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، خلال الموسم الشتوي الماضي، والتي ساهمت بدورها في القضاء على الاختناقات بالمحافظات المختلفة لأول مرة منذ عدة مواسم.وأوضح أبو اللوز، في تصريحات خاصة لـ "المال"، أن حجم الحصص التي تسلمها المزارعون في

الصاوي أحمد

أشاد النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، خلال الموسم الشتوي الماضي، والتي ساهمت بدورها في القضاء على الاختناقات بالمحافظات المختلفة لأول مرة منذ عدة مواسم.

وأوضح أبو اللوز، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن حجم الحصص التي تسلمها المزارعون في الموسم الشتوي الماضي، بلغت 86% من الحصص المقررة، ولا توجد أية أزمات أو اختناقات في التوزيع للأسمدة في المحافظات.

وتبلغ احتياجات الموسم الشتوي 1.5 مليون طن، والموسم الصيفي 2.5 مليون طن من الأسمدة المدعمة التي توفرها الوزارة، بواسطة الجمعيات بسعر 3200 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين عام نقابة الفلاحين، مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.



وبحث الاجتماع المشترك- وفقًا لأمين عام النقابة- الاستعدادات الخاصة بموسم الأسمدة الصيفية التي بدأت الوزارة في صرفها قبل أيام قليلة، بواقع 2 شكارة للفدان “تحت الحساب” ودعي “أبو اللوز” قيادات وزارة الزراعة بمواصلة الجهد فيما يتعلق بتسير الحصول على الأسمدة المدعمة، وعدم تكرار الأزمات التي جرت في السابق.

وطالب أمين عام نقابة الفلاحين، بسرعة صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية والتي تعتبر الأكثر فهي تتنوع بين الذرة والقصب والقطن والخضراوات والفاكهة.



وتعتبر نقابة الفلاحين الزراعيين إحدى النقابات المستقلة التي تم تشكيلها طبقًا للقانون المنظم، وتسعى مع غيرها لحل المشكلات التي تواجه الزراعة.