نقابة الفلاحين الزراعيين: 100 جنيه زيادة في سعر إردب القمح

الصاوي أحمد قال النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، إن الحكومة سترفع سعر إردب القمح 100 جنيه، ليسجل 655 جنيها بدلا من 555 الموسم الماضي في المتوسط، علي أساس درجة النظافة. وأضاف النوبي أن هناك اتصالات مع المسئولين…



الصاوي أحمد

قال النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، إن الحكومة سترفع سعر إردب القمح 100 جنيه، ليسجل 655 جنيها بدلا من 555 الموسم الماضي في المتوسط، علي أساس درجة النظافة.

وأضاف النوبي أن هناك اتصالات مع المسئولين عن الملف في وزارتي الزراعة والتموين، لافتا إلى أن هذه الزيادة جيدة بالنظر للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.

ويبدأ موسم التوريد في أبريل وينتهي في يوليو من كل عام، وتستهدف وزارة التموين تسلم 4 ملايين طن الموسم الحالى.

وكانت قيادات من نقابات الفلاحين قد طلبت من الحكومة زيادة سعر إردب القمح لما بين 700 و750جنيها، وذلك لزيادة التوجه لزراعة المحصول الإستراتيجي في ظل وجود مشروعات زراعية عملاقة مثل المليون و500 ألف فدان.

وأوضح أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين أن السعر الرسمي لم يعلن حتي الآن، والمتوقع أن يقر بشكل رسمي في غضون أيام قليلة.