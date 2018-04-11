نقابة الفلاحين الزراعيين ترفض أسعار توريد القمح

محمد مجدي -الصاوي أحمداعلن النوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفاحيين الزراعيين، اليوم الأربعاء، رفضه أسعار توريد القمح الجديد الذي أعلنها وزير التموين قبل قليل، واصفا هذه الأسعار بأنها "غير مرضية وغير كافية "وأشار إلى أنه سيتوجه لمقر وزارة التموين لعقد اجتماع مع الوزير علي المصيلحي لبحث تحريك ال

محمد مجدي -الصاوي أحمد

اعلن النوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفاحيين الزراعيين، اليوم الأربعاء، رفضه أسعار توريد القمح الجديد الذي أعلنها وزير التموين قبل قليل، واصفا هذه الأسعار بأنها “غير مرضية وغير كافية “

وأشار إلى أنه سيتوجه لمقر وزارة التموين لعقد اجتماع مع الوزير علي المصيلحي لبحث تحريك السعر.



أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين، خلال الموسم الذي يبدأ يوم 15 أبريل الجاري، وينتهي في 15 يوليو المقبل.



وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للأردب و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 22، موضحاً أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، كما أن استلام المبالغ اللازمة يكون خلال 48 ساعة.



يشار إلى أنه في موسم توريد القمح المحلي العام الماضي، كان يبلغ سعر شراء القمح من المزارعين ما بين 555-575 للأردب (الطن يعادل 6,6 أردب) ، بحسب درجة نقاوته.



وأوضح أمين عام نقابة الفلاحين أن الحكومة أعلنت سعر متدني للقمح الموسم الجديد بسبب الأسعار العالمية المنخفضةحاليا للقمح مشيرا إلي أن المزارعون يتواصلون مع بعضهم حاليا للوصول إلي رأي موحد حول التعامل مع السعر من عدمه .

