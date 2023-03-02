نقابة الفلاحين:حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر حزمة من القرارات التي تهدف لتخفيف الأعباء وتحسين دخول العاملين بالدولة.

لافتا إلى أن القرارات أتت في وقت مناسب لتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل شهر رمضان المبارك،بعدما ارتفعت أسعار معظم المنتجات الغذائية والحياتية،مما يؤكد حرص الرئيس علي الانحياز دوما لجانب المواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف أبوصدام أن زيادة معاشات تكافل وكرامه بنسبة 25% من أول إبريل،ورفع حد الإعفاء الضريبي السنوي من 24 الف ليكون 30 الف جنيه،وزيادة الحد الأدني للأجور كلها قرارات تصب في مصلحة المواطنين، وتؤكد حرص الرئيس علي التيسير بقدر الإمكان عن الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.

وأشار إلي أن إصدار هذه القرارات من عروس الصعيد هي رساله طمأنة للشعب،ورد قوي علي كل دعاة الفتنة والتطرف،والذين دوما ما يلعبون علي ضعف اهتمام الدولة بالصعيد.

وأكد أبوصدام أن صعيد مصر شهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما غير مسبوق في التاريخ علي كل المحاور،لتحسين معيشة المواطنين ولتعويضهم عما نالهم من قلة اهتمام في العصور السالفة،موضحا أن قري الصعيد تشهد حاليا نهضة تنموية وتطويرية غير مسبوقة من بناء مدارس ومستشفيات وصرف صحي وزراعي وطرق مما ينبيء بمستقبل مشرق،مضيفا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المنيا أسعدت كل المصريين،وأسفرت عن حزمة من القرارات التي تدخل السرور علي كل بيت في مصر.