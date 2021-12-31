نقابة العاملين بحاويات بورسعيد تطالب بتدخل رئيس الوزراء للحفاظ على حقوق 1600 عامل بالشركة

كما طالبت اللجنة النقابية فى مذكرة رسمية لرئيس الوزراء (حصلت المال على نسخة منها) بالتدخل من أجلسرعة انعقاد الجمعية العمومية للشركة

طالب مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والتى تمثل 1600 عامل بقطاعات الشركه المختلفة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لسرعة عقد الجمعية العمومية للشركة، حيث تسبب تأخير عقدها فى تأخر صرف الأرباح للعاملين.

وطالبت اللجنة النقابية رئيس الوزراء بعدم ربط عقد الجمعيات العمومية باعتماد لائحة الموارد البشرية التي يرفضها العاملون لما ستسببه من ضرر بالغ على أجورهم.

وأكد محمود فاروق، أمين عام المنظمة النقابية، للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع (للمال ) أن المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام تنص على أن “تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين علي الاقل سنويا احداهما قبل بداية السنة المالية للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية”.

فيما صرح وزير قطاع الأعمال العام بتاريخ الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بوقف إجراء وتنظيم الجمعيات العامة بجميع الشركات القابضة الـثمانية والشركات التابعة لقطاع الأعمال، التي تصل إلى نحو 115 شركة، إلا بعد الانتهاء بشكل كامل من إقرار وإصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة.

وأوضح فاروق أنه وخلال السنوات العديدة السابقة كانت تنعقد الجمعيات العمومية خلال شهر اكتوبر علي اقصي تقدير وكانت تصرف الارباح للعاملين عقب انتهاء الجمعية العمومية لكل شركة مباشرة الا انه في العامين الاخيرين انعقدت احدي الجمعيات العمومية منتصف ديسمبر /2020 والتالية المفترض انعقادها عن العام 2021 وفقا للقانون تجاوزت شهر ديسمبر والمنتظر انعقادها خلال يناير / 2022 بالمخالفة للقانون الذي نطالب بالامتثال لنصوصه.

وقال نظرا للتوتر وحالة الاحتقان التي تسود القاعدة العمالية في هذا المرفق الحيوي بميناء غرب بورسعيد بسبب عدم تحديد ميعاد للجمعية العمومية للشركة اصبح التمثيل النقابي عاجز عن ايجاد تبرير يدعوا العاملين للتحلي بالهدوء نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية حيث بدأت تعترضهم البنوك وأقساط الاسكان الاجتماعي ومصروفات التعليم والزواج المؤجل للابناء نظرا لاعتياد العاملين علي صرف الارباح خلال شهر اكتوبر من كل عام وترتيب التزاماتهم لدي البنوك او متطلباتهم الاجتماعية في هذا التوقيت.

وطالبت اللجنه النقابيه فى مذكره رسميه لرئيس الوزراء (حصلت المال على نسخه منها) بالتدخل من اجل سرعة انعقاد الجمعية العمومية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وحماية العاملين من اي قرارات تعسفية وعدم تضمين جدول اعمال الجمعية قرارات تنتقص من مستحقات العاملين

أو محاولة تمرير لوائح لم تسير في الاتجاه القانوني لاعتمادها وفي غياب التنظيم النقابي وفقا لما يتردد في الاوساط العمالية بكافة الشركات

وعدم الانتقاص أيضا من النسب المخصصة للنادي الرياضي بالشركة عن ما كان يصرف في السنوات السابقة .

وكانت مصادر قد أكدت أنه سيتم النظر فى حجم الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين بشركات الحاويات بالاضافه للمبالغ المخصصه لللجان الرياضيه بها وإخلاء مسؤلية مجالس الإداره عن العام المالى الماضي كما يشمل جدول أعمال الجمعيه العموميه عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم الماليه للشركه والحسابات الختاميه عن السنه الماليه المنتهيه

وتعد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع واحده من شركات الحاويات الثلاث التابعه للشركه القابضه لأعمال النقل البري والبحري وتعد المشغل الوحيد لمحطة حاويات غرب بورسعيد

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