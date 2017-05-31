نقابة الصحفيين: نؤيد غلق المواقع الأجنبية المهددة للأمن القومى

نسعى لحل سريع لمشكلة المواقع المصرية إيمان عوف أصدرت هيئة مكتب نقابة الصحفيين بيانا قالت فيه، إنها تعاملت برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة مع مسألة حجب المواقع الإلكترونية المصرية منذ اللحظة الأولى بشفافية مطلقة وتقديرًا للزملاء العاملين فى هذه المواقع، واضعين نصب أعيننا مصلحة الزملاء الصحفيين

نسعى لحل سريع لمشكلة المواقع المصرية

إيمان عوف

أصدرت هيئة مكتب نقابة الصحفيين بيانا قالت فيه، إنها تعاملت برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة مع مسألة حجب المواقع الإلكترونية المصرية منذ اللحظة الأولى بشفافية مطلقة وتقديرًا للزملاء العاملين فى هذه المواقع، واضعين نصب أعيننا مصلحة الزملاء الصحفيين والوقوف بجانبهم بما يدعم ممارسة حرية الصحافة والرأى والتعبير فى كل الأوقات فى ظل التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسى لنقابة الصحفيين الذى يراعى دائمًا وأبدًا المصلحة العليا للوطن ومصلحة الصحفيين.

وعددت الهيئة التحركات التي قامت بها في التواصل مع قيادات هذه المواقع وكل الجهات المعنية فى إطار السعى لحل تلك المشكلات، موضحة مجموعة من النقاط من بينها: أن هناك فرقا بين المواقع الأجنبية والمواقع المصرية، حيث نقف تمامًا فى صف غلق المواقع الأجنبية التى تهدد الأمن القومى المصرى، كما فعلت الدول الشقيقة مثل السعودية والإمارات، اما بالنسبة للمواقع المصرية فقالت هيئة مكتب نقابة الصحفيين نتفهم مشكلة الزملاء بها ونسعى إلى حل سريع لها بالتواصل مع جهات الدولة المعنية، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإيجاد حل لهذه المشكلة، وهناك تشاور مع الأستاذ مكرم محمد أحمد بصفته رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المسئول عن المواقع الالكترونية من أجل إيجاد حل يضمن حقوق الزملاء الصحفيين فى هذه المواقع.

وأكدت النقابة استعدادها للمشاركة فى اللجان المختصة لفحص الشكاوى الواردة من هذه المواقع من أجل توفيق أوضاعها ومواصلة.

ورحبت النقابة بكل الآراء المؤيدة والمعارضة وأى رغبة أصيلة لدعم حق الزملاء الصحفيين فى العمل بالمواقع وإعادة تشغيلها بعيدًا عن المزايدات والمعارك الوهمية التى تعطل الأمور أكثر مما تساهم فى حلها.