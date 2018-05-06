نقابة الصحفيين تنعى خالد محي الدين

رحاب صبحىنعي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة رمزا وقامة كبيرة من أعضائها، الكاتب الكبير والسياسي خالد محي الدين ، الذي أعطى لوطنه جهده وفكره في الحياة السياسية والتاريخية.كان خالد محي الدين من الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 1952، أسس أول جريدة مسائية فى العصر ال

رحاب صبحى

نعي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة رمزا وقامة كبيرة من أعضائها، الكاتب الكبير والسياسي خالد محي الدين ، الذي أعطى لوطنه جهده وفكره في الحياة السياسية والتاريخية.

كان خالد محي الدين من الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 1952، أسس أول جريدة مسائية فى العصر الجمهورى وهى جريدة المساء.

وتولى رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار أخبار اليوم، وحصل علي جائزة لينين للسلام عام 1970، وأسس حزب التجمع العربي، وكان عضوا فى مجلس الأمة ومن بعده مجلس الشعب.

ووفق بيان، تقدمت النقابة بخالص تعازيها لمصر ولأسرة الفقيد تدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.