نقابة الصحفيين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لشعبة المحررين البرلمانيين

رحاب صبحىقررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشيح لشعبة المحررين البرلمانيين يوم الثلاثاء 10 أبريل، حتى الخميس 12 من الشهر ذاته، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات من يوم السبت 14 أبريل حتى الإثنين 16 أبريل.وقالت النقابة في بيان إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 19 أبريل، على أن تجرى

رحاب صبحى

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشيح لشعبة المحررين البرلمانيين يوم الثلاثاء 10 أبريل، حتى الخميس 12 من الشهر ذاته، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات من يوم السبت 14 أبريل حتى الإثنين 16 أبريل.

وقالت النقابة في بيان إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 19 أبريل، على أن تجرى انتخابات الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 26 أبريل في الرابعة حتى الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذي “رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء”.

وأعلنت النقابة أنه على من يرغب في التقدم بطلبات الترشيح للشعبة، أن يتوجه لإدارة شؤون المجلس بالدور الرابع.