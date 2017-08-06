نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

ايمان عوف قرر مجلس نقابة الصحفيين التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الأيام القليلة المقبلة، لمنعه الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لـ"الزمالك" من دخول النادي. وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إنه تلقى مئات الشكاوى تقدم بها الصحفيين من تصرفات رئيس نادى الزمالك وق

ايمان عوف

قرر مجلس نقابة الصحفيين التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الأيام القليلة المقبلة، لمنعه الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لـ”الزمالك” من دخول النادي.

وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إنه تلقى مئات الشكاوى تقدم بها الصحفيين من تصرفات رئيس نادى الزمالك وقراراته المتتابعة وغير المبررة بمنعهم في ممارسة حقهم في التواجد داخل ناديهم بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأضاف المجلس: “يأتي هذا الموقف المتكرر من إدارة نادي الزمالك وبإصرار من رئيسه، رغم محاولات مجلس نقابة الصحفيين لمد جسور التواصل مع القيادة الحالية للنادي الزمالك، وقيام النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة النادى فى إطار فتح صفحة جديدة من العلاقات الودية بين الطرفين”.

وأكد المجلس أنه إزاء هذه المواقف التي وصفها بالمتعنتة والمتكررة من إدراة النادي، تقرر التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك لمخالفاته غير المبررة ومنعه مئات الصحفيين أعضاء النادي وأسرهم من حقهم في دخول النادي.

كما قرر المجلس مخاطبة كافة الجهات الأمنية والإدارية المعنية لتمكين الزملاء الصحفيين من دخول ناديهم، مشددا على أن النقابة في سبيلها لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى تم الاتفاق عليها بالفعل إذا لم يتم حل المشكلة المفتعلة مع الزملاء خلال ثلاثة أيام على الأكثر.