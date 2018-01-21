نقابة السينمائيين تدعم مهرجان أسوان لأفلام المرأة

رحاب صبحى:وقعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بروتوكول تعاون مع نقابة السينمائيين، تقدم النقابة بمقتضاه جائزة باسمها، إضافة إلى كافة سبل الرعاية والدعم للدورة الثانية للمهرجان التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وتحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.شهد توقيع البروتوكول

رحاب صبحى:

وقعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بروتوكول تعاون مع نقابة السينمائيين، تقدم النقابة بمقتضاه جائزة باسمها، إضافة إلى كافة سبل الرعاية والدعم للدورة الثانية للمهرجان التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وتحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

شهد توقيع البروتوكول المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، رئيس اتحاد الفنانين العرب، والمخرجان عبدالحكيم التونسي وأسامة غريب، عضوا مجلس النقابة، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان.

وكشفت إدارة مهرجان أسوان عن أن مجلس نقابة السينمائيين، وعلى رأسه النقيب مسعد فودة في مقدمة المساندين للمهرجان، وأنه لولا جهود المجلس والنقيب ما خرجت الدورة الأولى في فبراير 2017 إلى النور، موضحة نقيب السينمائيين ومجلس النقابة ساهما في تذليل العديد من المشاكل التي تواجه المهرجان في دورته الثانية .

يذكر أن الدورة الثانية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستشهد تكريم النجمة منى زكي، والمخرجة عطيات الأبنودي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصرالله.

