نقابة الزراعيين : تكلفة فدان الصوب الهاي تك 10 أضعاف الأرض المكشوفة

أكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، أن تكلفة الصوبة الواحدة “الهاي تك” بمساحة 2.5 فدان، تبلغ 2.5 مليون جنيه تشمل تكلفة إنشاء الصوبة والطرق وشبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن تكلفة الفدان الواحد 100 ألف جنيه كل عام، خلال 10 سنوات، ومن ثم تكون التكلفة عالية جدًّا، مقارنة بإيجار الأرض المكشوفة التي تبلغ 10 آلاف جنيه سنويًّا.

وأوضح أبو جبل، لـ”المال”، أن ما دعا له الرئيس السيسي، اليوم، خلال افتتاح مرحلة جديدة من مشروع مستقبل مصر هو أمر إيجابي لتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه المحلّاة لتحقيق عائد مُجزٍ للاستثمار الزراعي عبر اختيار محاصيل ذات عائد مُجزٍ للاستثمار.

وكشف أبو جبل أن الفدان الواحد في الصوبة يتطلب مياهًا تعادل “واحد من عشرة” من الأراضي المكشوفة، فعلى سبيل المثال، المحصول إذا كان يحتاج لـ10 آلاف متر مكعب في الدورة الواحدة، فإن الحصة تنخفض إلى 1000 متر مربع فقط.

وتحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الصوب الزراعية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، اليوم السبت.

وقال السيسي: “الصوب الزراعية بالنسبة لي محطة تحلية.. بدل ما أعمل محطة تحلية وآخد المياه أزرع بيها.. قولت نعمل الصوب الزراعية.. بياخد كمية مياه أقل من الفدان اللى بيتزرع حتى ري حديث.. لو كنت بزرع 10- 20 ألف متر مياه.. في السنة.. بالصوب الزراعية الكمية تنخفض بنسبة 50- 60%”.

وأضاف السيسى: “الفدان يتكلف مليون جنيه وأكثر.. بنية أساسية بس.. الصوب الحديد كانت بمليون جنيه لتغطية 16 ألف فدان نحتاج 16 مليار جنيه.. كمية الـ16 ألف فدان.. يساوي 4 آلاف فدان.. وحجم التشغيل.. نظريًّا طرح الموضوع من 4– 5 سنين 50 ألف فدان صوب زراعية وبعدين نتكلم عن 100 ألف فدان”.

وتابع: “الأرقام مش موضوعية خالص.. هتتكلف الفدان وفق مشروع الصوب مليون ولا 2 مليون هيجيب كام.. المستثمر يقولك مش هعملها إلا كنت هتصدر.. التصدير لأنه الكيلو هنا مثلًا بـ5 جنيهات 10 جنيهات.. بس في التصدير بنتكلم عن 2 و3 يورو.. ده منطق اقتصادي نحترمه”.