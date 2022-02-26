نقابة البحارة تطالب بضرورة تقديم خدمات تأمينية للعاملين في النشاط

تقدم القبطان حمدي محمد عبدالواحد، نقيب البحارة، بمذكرة للجهات المعنية طالب خلال بضرورة وجود مظلة تأمينية أو معاش استثنائي أو تأمين صحي للعاملين بنشاط النقل البحري من البحارة.

وحسب مذكرة نقيب البحارة بالإسكندرية، أشار إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار لأحوال البحارة المصريين والذين يتخطى عددهم قراية 162 ألف بحار.

وذكر أن هناك بطالة تنتشر بين صفوف البحارة المصريين بشكل كبير بسبب عدم وجود أسطول مصري لهولاء البحارة للعمل عليه.

ومن المعروف أن وزير النقل الفريق كامل الوزير صرح في تصريحات صحفية خلال اليومين الماضيين، أن هناك إتجاه لشراء عدد من السفن العملاقة التى تعمل على نقل مختلف أنواع البضائع سواء الحاويات أو الحبوب والأقماح أو البترول والغاز والأخشاب، بهدف تعظيم حركة التجارة المصرية، خاصة الصادرات، مؤكدا أن ضمن الخطة شراء باخرتين لصالح شركة القاهرة للعبارات المملوكة للدولة، والتى تعمل على الخط الملاحى سفاجا- ضبا، لنقل المسافرين بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تلقى العروض، ودراستها حاليا من جانب المختصين.

وأضاف أن هناك جهود محفزة للمستثمرين فى القطاع الخاص وفى الشركات المصرية، وكذلك العالمية على شراء وتأجير السفن التى ترفع علم مصر، وبالتالى زيادة عدد البواخر، وتوسيع قاعدة الأسطول، موضحا أن حدوث ذلك يستلزم إجراء تعديلات تشريعية فى القوانين الحالية المنظمة للعديد من الأمور فى قطاع النقل البحرى، وهو ما يتم حاليا من خلال مشروع قانون يجرى إعداده، وسيتم الانتهاء منه قريبا، تمهيدا لطرحه على مجتمع الأعمال والملاحة لسماع جميع الآراء والاقتراحات، حتى يأتى مواكبا للتطورات العالمية.