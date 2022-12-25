نقابة البحارة بالإسكندرية: نجاة طاقم السفينة  BEATA وبينهم 13 مصريا

كشف الربان مصطفى عسران ، الأمين العام النقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية، عن تعرض أحد السفن الأجنبية للحريق خلال الأيام الأخيرة قبالة السواحل التركية، والتي كان على متنها عدد من البحارة المصريين.

وأشار إلى أنه تم التعاون فيما بين النقابة والسفاره المصرية بتركيا بأنقرة والقنصلية المصرية بإسطنبول، للعمل على متابعة طاقم السفينة.

وأوضح أن السفينة تسمى BEATA وتحمل العلم البنمى، موضحا أن ربان السفينة مصري الجنسية وهو الربان حسام احمد ثابت عبد الحافظ، ولا يزال لم يعرف مكانه حتى ألان .

وتابع ” عسران ” أنه بالتواصل مع الشركة المشغله للسفينة، فان طاقم السفينة مكون من 17 بحار، من بينهم 13 بحار مصري بمختلف رواتبهم البحرية، و ٢ من أوكرانيا وبحار جورجي، وأخر بولندي .

ولفت إلى أن مسئولي الشركة أفادت بأن الحالة الصحية للطاقم تتمثل في 6 حالات مستقرة وحاليا في الفندق، و4 حالات متوسط الاصابة ويتلقون العلاج ، بالاضافة الى أن (الشيف اوفسر) كبير الضباط بحالة متوسطه وفي طريقه للتحسن ، بالاضافة الى حالتين حرجة من اللحامين ويتلقون العلاج وذلك بمستشفى البورصة الجامعي التخصصي بتركيا، ومستشفى انقره (الكهربائي) لوجود كسور بالقدم، ومستشفى سينوب.

وأشار أمين عام نقابة البحارة بالاسكندرية، إلى أن الحريق ناتج عن انفجار في البويلر ” حيز مغلق ينتج البخار من الماء عن طريق احتراق الوقود ” وذلك بخروج لهب من إحدي كبائن اللحامين وكان أسفل هذه الكباينه غلايه الزيت التي تقوم بتتدفئه الكباين ثم حدث ماسي كهربائي ثم اندلع الحريق.

كما أن الحريق غير معروف رغم أن بعض المصادر المحلي، تشير إلى وقوع انفجار، تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي يوم 20 ديسمبر، موضحا أن ساعد قارب صيد في الإخلاء وتم انتشال 16 من 17 كانوا على متنه ونقلهم إلى سينوب.

ونشر عضو اتحاد الطلاب المصريين بتركيا، أن الأسماء المتواجدة بالسفينة جاءت كالآتي حيث حسام أحمد ثابت عبد الحافظ وهو مفقود، خالد الإمام وتم التحويل على مستشفى بورصة، رضا فرحات وصل سامسون، حامد محمد وصل سامسون، عماد حراز وصل سامسون، أسامة البراوي وصل سامسون، وليد الزيات تم التحويل على مستشفى طرابزون، أشرت دافود وصل سامسون، عنتر حميدة تم التحويل لبورصة، محمد الميسي بمستشفى سامسون، محمد عبد الرحمن وصل سامسون، أحمد قطب سامسون، محمد قاسم بمستشفى سامسون، إسلام عبد اللطيف وصل أنقرة.