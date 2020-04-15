نقابة الاطباء تطالب الصحة بإعلان بروتوكول مستشفيات الحجر الصحي

طالبت نقابة الأطباء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحي لمرضى كورونا وإعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية، وذلك عقب ورود شكاوى لنقابة الأطباء من مستشفيات الحجر الصحي .

يأتي ذلك نظراً لما يتعرض له الأطباء من مخاطر بسبب فيروس “كورونا” المستجد، واحتياجهم لتوفير أدوات حتى لا يتعرضون للإصابة، مع توفير أماكن مخصصة لهم لكى يشعرون بالاطمئنان أثناء العمل، كما يجب تخصيص أماكن لعلاج الأطباء في حالة الإصابة.. وفقا لما جاء في بيان النقابة اليوم.

نقابة الأطباء تطالب بإعلان بروتوكول لمكافحة العدوى

وطالبت النقابة في خطابها بتوضيح النقاط الآتية :

1- ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟

2- هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله لعدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟

3- هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي ، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟

4- كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ مسحة واحدة بعد نهاية العمل، أم مسحتين بينهما 48 ساعة أم عزل 14 يوما في المستشفى أم عزل 14 يوما في المنزل ؟

5- هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ؟ ويتعرض التوقيع جزاءات ؟

6- ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر، لأن ما كان معلوما سابقة هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لابد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب .

7- هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى ( بعد عمل المسحة) ، وفترة التدريب للطاقم الجديد ؟

وأكدت النقابة أن الأطباء في حاجة لأن تعلن وزارة الصحة بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الخاص بمرضی کورونا .

وفي نهاية خطابها طالبت النقابة بإعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر الصحي للحفاظ على سلامة الأطباء بها وحقوقهم المالية.