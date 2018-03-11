نقابة الإعلاميين تُصدر طابع دمغة يحمل شعارها

رحاب صبحى:أعلن نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، إن النقابة أصدرت طابع دمغة يحمل شعار النقابة طبقا للقانون 93 لسنة 2016، الذى ألزم فى المادة "51" لصق دمغة النقابة على الأرواق والطلبات والمستندات والعقود والشكاوى التى تقدم لمجلس الإدارة والشهادات التى تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين.وأكد الكنيسى

رحاب صبحى:

أعلن نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، إن النقابة أصدرت طابع دمغة يحمل شعار النقابة طبقا للقانون 93 لسنة 2016، الذى ألزم فى المادة “51” لصق دمغة النقابة على الأرواق والطلبات والمستندات والعقود والشكاوى التى تقدم لمجلس الإدارة والشهادات التى تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين.

وأكد الكنيسى أن النقابة أرسلت خطابات بعلم الوصول إلى جميع الإذاعات والقنوات الفضائية للتقدم للنقابة بأوراق من يعملون لديها فى الشُعب التالية “تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية”، الواردة بقانون النقابة، لفحص أوراقهم ومن تنطبق عليه شروط القيد بجداول النقابة يُقيد إعلاميا ويحق لها مزاولة المهنة، وبالنسبة لمن لا تنطبق عليه الشروط يتحتم عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة من النقابة، حيث يحظُر القانون ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بمزاولة المهنة، علما بأن الإذاعات والقنوات تُعد شريكا فى المسئولية فى حالة عدم الالتزام بذلك.