نقابة الإعلاميين توقف أمانى الخياط

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أعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بإيقاف أماني الخياط مقدمة برنامج “بين السطور” المذاع على قناة “ON Live” لمدة شهر، وكذلك إيقاف أحمد الشريف مقدم برنامج “ملعب الشريف” المذاع على قناة “LTC”لمدة ثلاثة أسابيع.



وقال الكنيسي في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون 93 لسنة 2016 الخاص بإصدار نقابة الإعلاميين، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 ، وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وعلى ما انتهت إليه اللجنة القانونية بالنقابة.



وأضاف الكنيسي ، أن اللجنة القانونية انتهت في تقريرها إلى ثبوت وقوع الخياط في تجاوزات مهنية ووطنية بلغت حد الإساءة إلى دولة عربية شقيقة في توقيت بالغ الدقة والحساسية، وبالرغم من إعلامها قانونياً مرتين لم تمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية مما يُعد اعترافاً بخطئها.



وبالنسبة لأحمد الشريف ، انتهت اللجنة في تقريرها إلى ثبوت مخالفة مقدم البرنامج للمعايير المهنة والأخلاقية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، عبر مداخلة هاتفية لأحد ضيوف البرنامج تضمنت كل ألوان السباب والاتهامات للعديد من الشخصيات العامة دون أي تدخل من مقدم البرنامج لإيقاف الضيف أو إنهاء المداخلة، وبالرغم من إعلامه قانونياً مرتين لم يمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية مما يُعد اعترافاً بخطئه .



وأكد الكنيسي أنه سيتم إحالة ملف قناة “ON Live” للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا سمحت لمقدمة البرنامج بالظهور على الشاشة بعد إيقافها شهراً لأن القناة بذلك تُعد شريكة في المسئولية ، وكذلك إحالة ملف قناة “LTC” للمجلس الأعلى إذا سمحت القناة لمقدم البرنامج بالعمل خلال فترة إيقافه وبذلك تُعد شريكة في المسئولية، وذلك وفقاً لقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يتولى محاسبة المؤسسات، ومن ثم يتم التنسيق والتكامل بين النقابة والمجلس الأعلى.

