نقابة الإسكندرية تطلق «صندوق الخير» لدعم متضرري كورونا من المستخلصين

قررت نقابة مستخلصي الإسكندرية إنشاء صندوق خاص لمعاونة المستخلصين الذين تضرروا من وقف الأعمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المباردة بدأت من نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية

وجاءت المبادرة بعد أن أطلق المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية ” التي تضم كل وكلاء الشحن على مستوى العالم ” ونقيب مستخلصي الإسكندرية السابق، بإطلاق مبادرة يدعو فيها رؤساء شركات التخليص الجمركي بالإسكندرية والقاهرة وبورسعيد، ورؤساء مجالس النقابات والشعب التخليص الجمركي بالغرف التجارية لتبني أسر المستخلصين الجمركيين خلال الشهريين الجاريين.

يذكر أن الأزمة الراهنة التي يعيشها النقل البحري بسبب تباطؤ المنقول من التجارة العالمية مؤخرًا عبر التجارة البحرية، أثرت بشكل كبير على العديد من شركات التخليص الجمركي، والتي تضرر جراؤها العديد من العاملين بهذا المجال، خاصة الشركات الصغيرة التي ليس لها عقود ثابتة مع شركات ضخمة.

آليات الاستفادة من المبادرة وتلقي الطلبات من الغد

وفي السياق ذاته، حددت نقابة مستخلصي الإسكندرية، آليات للشركات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، على ان يتم تلقي طلبات الاستفادة من المبادرة بدءًا من غد السبت بمقر النقابة بالإسكندرية.

وتلقت نقابة المستخلصين العديد من الأطراف ذات الصلة التي أبدت استعدادها للمشاركة في المبادرة ليتم إنشاء ما يعرف بـ”صندوق الخير” بمقر النقابة بالإسكندرية.

وتم الاعلان عن كل من أحمد عبد المقصود، وأحمد الشحات عضوي مجلس النقابة بالإسكندرية لتلقي الطلبات في المشاركة وبدعم المبادرة، أو الشركات المتضررة من الأحداث الأخيرة.