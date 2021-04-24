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نقابة الأطباء: 500 شهيد كورونا و 13% منهم تخصص نساء وتوليد (فيديو)

قال إن من 1 إبريل وحتي اليوم هناك 58 طبيبا توفي بكورونا كلهم أطباء ممارسين
محمد مجدي 12:39 ص, الأحد, 25 أبريل 21 12:39 ص, الأحد, 25 أبريل 21

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أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أن عدد الأطباء الشهداء نتيجة فيروس كورونا يصل إلى 500 شهيد ، قائلا: “عندي قائمة بالأسماء كلها وعندنا من العدد ده 13٪ أعلي نسبة منهم في تخصص نساء وتوليد”.

وقال عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية اكسترا نيوز، إن أطباء مستشفيات العزل مثلهم مثل مستشفيات العام كلهم معرضين للإصابة بفيروس كورونا.

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واضاف عبدالحي، أن من 1 إبريل وحتي اليوم هناك 58 طبيبا توفي بكورونا كلهم أطباء ممارسين ، منهم 5 أطباء توفوا الأسبوع الماضي في سوهاج .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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