نقابة الأطباء تكشف تفاصيل اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صباح اليوم لقاءً عاجلًا مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. وقالت النقابة في بيان لها أن الاجتماع استعرض مستجدات الوضع فى أزمة كورونا والمشاكل…

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صباح اليوم لقاءً عاجلًا مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وقالت النقابة في بيان لها أن الاجتماع استعرض مستجدات الوضع فى أزمة كورونا والمشاكل التى تواجه الأطباءـ وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.

فى البداية ثمن رئيس الوزارء الدور العظيم الذى يقوم به الأطباء ومعهم باقى الفريق الطبى فى مواجهة هذه الجائحة.

وعرض النقيب أهم الأزمات خلال مواجهة وباء كورونا وأبرزها ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التى تم تخصيصها للعمل فى مستشفيات العزل الجديدة.

وأوضح أن مشكلات الأطباء تتضمن إجراء مسحات الpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا ، والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبى من المصابين فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وشدد على أهمية معاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على توسيع إجراء تحاليل الpcr للطواقم الطبية فوراً وأيضا تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.

وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية أكد رئيس الوزراء توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات أمناء المخازن وسيتم تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى.

وعما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد مدبولي استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا.

أما عن شهداء الأطباء من مصابى كورونا فأكد رئيس الوزراء أنه لا خلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أ عضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.

أوأشار إلى أن أزمة أطباء التكليف مازالت قيد التفاوض مع الجهات المعنية.