نقابة الأطباء تعلن النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي

جاءت محافظة القاهرة أقل محافظة في نسبة التصويت، بنسبة مشاركة تقل عن 1%.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء خلال مؤتمر صحفى اليوم، بحضور حسين خيري نقيب الاطباء وأسامة عبدالحي أمين عام النقابة، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والمستشار صبحي محمد حسين الطوخي المشرف علي الانتخابات، عن نتائج الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي 8 أكتوبر تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضحت نجوى الشافعي رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، خلال المؤتمر الصحفى، أن عدد اطباء الجمعية العمومية علي مستوي الجمهورية بلغ 291294 طبيبا.

وكان عدد الاطباء الذين لهم حق التصويت 186745 طبيبا، بمن فيهم الأطباء الذين هم خارج البلاد والأطباء الذي تعذر عليهم المشاركة لعدم وجود تصويت إلكتروني, والذي يقدر عددهم بحوالي 70 ألف طبيب.

وأشارت إلى أن عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم 11863 طبيبا، أي بنسبة مشاركة 6.4%، و كان عدد الأصوات الصحيحة 11178 صوتا، والأصوات الباطلة 685 صوتا.

وذكرت أن أعلي خمس محافظات في التصويت جاءت كالتالي:

محافظة الفيوم بنسبة مشاركة 26.78%

محافظة الاقصر بنسبة مشاركة 23.82%

محافظة كفر الشيخ بنسبة مشاركة 21.7%

محافظة دمياط بنسبة مشاركة 21.23%

محافظة بني سويف بنسبة مشاركة 21%

وجاءت محافظة القاهرة أقل محافظة في نسبة التصويت , بنسبة مشاركة تقل عن 1%.

من جهته وجه أ. د حسين خيري نقيب الاطباء الشكر للجنة المشرفة علي الإنتخابات و للسادة المستشارين الذين اشرفوا عليها ، كما وجهه التهنئة لأعضاء النقابة الجدد، وتمني لهم كل التوفيق والنجاح .

وأكد المستشار صبحي محمد حسين الطوخي رئيس اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات ، ان العمليه الانتخابية قد تمت بنزاهه وسلام تحت اشراف قضائي من السادة مستشاري النيابة الإدارية .

ووجه الطوخي الشكر لجميع المسؤولين بنقابة الأطباء على تعاونهم لإتمام الانتخابات ، كما وجه الشكر لرجال الشرطة لدورهم في تأمين العملية الإنتخابية وخروجها في هدوء وإستقرار.

وبشأن النتيجة النهائية لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة جاءت كالتالي :

– النقابة العامة أكثر من 15 سنة :

أحمد حسين عبد السلام 5845 صوتا

اسامة محمود 5269 صوتا

جمال عميره 5229 صوتا

احمد عباس 2632 صوتا

مدحت مرسي 2499 صوتا

يحى الجوهرى 2222 صوتا

احمد خفاجى 1385 صوتا

خالد سمير 1142 صوتا

شريف عبد الهادي مصطفى 873 صوتا

مصطفى حجازي 769 صوتا

ايهاب ابو علي 780 صوتا

ماجدة عبد الحميد عبد العزيز 667 صوتا

محمد الفوال 636 صوتا

بهاء فهمي 606 أصوات

خالد مرتجى يسي 577 صوتا

صفوت سلامة بطرس 564 صوتا

عبد الناصر البحيري 462 صوتا

محمد عبد الحميد عبد السلام 431 صوتا

خيري شاكر 414 صوتا

خالد سلطان عبد الالاه حجازي 354 صوتا

– النقابة العامة اقل من 15 سنة :

احمد علي 5673 صوتا

خالد امين زارع 5376 صوتا

مايكل يوسف سعد الله 4186 صوتا

احمد ابراهيم عياد 3777 صوتا

كريم مصباح 3262 صوتا

محمد عبد الناصر بدوى 2579 صوتا

ايمن هنداوي 2457 صوتا

يحي النجار 2211 صوتا

احمد حمدي اليك 1436 صوتا

محمد جمال مطر 1369 صوتا

حلمي السويدي 986 صوتا

– قطاع القاهرة :

محمد سمير عيد 363 صوتا

احمد ابراهيم المنشاوي 158 صوتا

– قطاع شرق الدلتا:

ايمن سالم 1242 صوتا

احمد البلتاجي 607 صوتا

احمد شوشة 485 صوتا

– قطاع وسط الدلتا:

محمد سلامة 1171 صوتا

محمد قنديل 963 صوتا

– قطاع غرب الدلتا :

محمد فريد حمدي 1044 صوتا

احمد نزيه ابو راس 690 صوتا

– قطاع شمال الصعيد :

احمد حمدي اليك 1061 صوتا

احمد يحي وزير 629 صوتا

طارق علي 619 صوتا

– قطاع جنوب الصعيد :

مصطفى هاشم محمود عثمان 1330 صوتا

محمود عبد المولى معوض 783 صوتا