نقابة الأطباء تطالب بمحاكمة عاجلة لمن منع دفن طبيبة «كورونا»

ودعا مجلس النقابة إلى تطبيق أقصي عقوبة على كل معتدي على الأطباء في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .

استنكر مجلس نقابة أطباء مصر ما حدث اليوم في جنازة الزميلة دكتوره سونيا عبد العظيم بقرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية من اعتراض بعض الأهالي لدفن الجثمان لولا تدخل قوات الأمن الامر الذي تم علي خلفيته إلقاء القبض علي ٢٢ من أهل القرية وتوجيه النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة

وفي هذا الصدد خاطبت نقابة الأطباء بحسب بيان صادر اليوم كافة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أقصي عقوبة بمواد القانون المصري للعقوبات الباب السابع والمواد المنصوص عليها رقم 136 و 137 بمعاقبة أي مواطن يتعدى على موظف أثناء او بسبب تأدية عمله بالحبس لمدد تترواح بين ست شهور وسنتين.

كما طالبت نقابة أطباء مصر الجهات المعنية بتقديم المحرضين للمحاكمة العاجلة، ليمثل ذلك ردعا لعدم تكرار تلك الأفعال المشينة.

ودعا مجلس النقابة إلى تطبيق أقصي عقوبة على كل معتدي على الأطباء في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .

وجددت النقابة الدعوة إلى مجلس النواب بضرورة إصدار قانون حماية المنشأت الطبية و قانون المسؤولية الطبية .

كما تقدم مجلس نقابة أطباء مصر بأحر التعازي في وفاة عدد 4 أطباء حتى الأن وفي جميع الوفيات من المواطنين و ندعو الله أن يُتم شفاء جميع المصابين