نقابة الأطباء تخاطب الرئاسة والحكومة والبرلمان لرفع بدل العدوى

رحاب صبحىصرح الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، لـ"المال"، بأن النقابة ستقوم بإرسال خطاب لرئاسة الجمهورية تطالب فيه بزيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء بشكل يتناسب مع الغلاء، كما يقومون بمخاطبة لجنة الصحة فى البرلمان وكثير من أعضاء مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة المالية ب

رحاب صبحى





صرح الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، لـ”المال”، بأن النقابة ستقوم بإرسال خطاب لرئاسة الجمهورية تطالب فيه بزيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء بشكل يتناسب مع الغلاء، كما يقومون بمخاطبة لجنة الصحة فى البرلمان وكثير من أعضاء مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة المالية بهذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء عانوا الأمرّين من تدنّي قيمة بدل العدوى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هناك طبيبات أُصبن بالعدوى أثناء الحمل ونتج عنها تشوهات لأجنّتهن، وهناك أطباء أيضًا هجروا المهنة بسبب ذلك، منوهًا بأن النقابة خاطبت رئاسة الوزراء بهذا الشأن، كما أنها سترسل خطابات حول الموضوع إلى أعضاء البرلمان ووزيرة الصحة هالة زايد.

وأضاف الطاهر: “الغريب أن هناك 3 وزارات تم زيادة عدد موظفيها، وهو ما يدل على ازدواج”، متسائلًا: “كيف تظهر الفلوس الآن؟!”.

وطالب الطاهر الحكومة بأن تعيد التفكير فى الأمر؛ لأن بدل العدوى حق من الحقوق الأصيلة والمشروعة للأطباء.

كان مجلس نقابة الأطباء قد عقد، أمس الأول، مؤتمرًا صحفيًّا حول آخِر تطورات قضية بدل العدوى للأطباء والخطوات التي تمّت لمساندة تلك القضية التي لم تُحسم بعد، بحضور عدد من مجلس النقابة العامة وبعض مجلس النقابات الفرعية.