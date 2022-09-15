نقابة الأطباء: إلغاء التكليف سيؤثر على الصيدلة والتمريض العالي والعلاج الطبيعي

قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأغلبية الذين سيعانون من إلغاء تكليف الأطباء هم الصيادلة والأسنان والتمريض العالي والعلاج الطبيعي، وسيواجهون أزمة في التعيين وسيكون هناك بطالة في تلك التخصصات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أنهم سيعانون أيضا في المستقبل فى حالة سفرهم للخارج لأن التكليف هو أمر مهم جدا للطبيب ويعلي من مكانته المهنية، لأنه يعد بمثابة التدريب على كل ما هو جديد لأن مهنة الطب قائمة على الممارسة طوال حياة الطبيب المهنية.

وأوضح رشوان أن الوزارة ترى أن التكليف سيكون بمثابة مسابقة حسب الاحتياجات المطلوبة بدءا من عام 2025، مؤكدا أن هذا القرار لن يطول الأطباء بشكل أساسي لأن هناك عجزا مستمرا في الأطباء دائما.

وعقد أمس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة من أجل وضع معايير وضوابط جديدة لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي والأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين في بعض المجالات ونقصها في تخصصات أخرى.