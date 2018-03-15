نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا تدعو إلى سلسلة إضرابات

متابعات قالت نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا يوم الخميس إنها وافقت على الدعوة إلى موجة إضرابات متتالية بدءا من الثالث من أبريل نيسان، تشمل 36 يوما على مدى فترة ثلاثة أشهر، للاحتجاج على مسعى الحكومة لإصلاح شركة إس.إن.سي.إف التابعة للدولة المشغلة لشبكة القطارات.ووفق ما نقلته رويترز أوضحت

متابعات

قالت نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا يوم الخميس إنها وافقت على الدعوة إلى موجة إضرابات متتالية بدءا من الثالث من أبريل نيسان، تشمل 36 يوما على مدى فترة ثلاثة أشهر، للاحتجاج على مسعى الحكومة لإصلاح شركة إس.إن.سي.إف التابعة للدولة المشغلة لشبكة القطارات.

ووفق ما نقلته رويترز أوضحت النقابات أن الإضرابات ستحدث في يومين متتالين كل خمسة أيام.

وأيدت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء مشروع قانون لتمرير سريع في البرلمان لأكبر إعادة تنظيم لشركة إس.إن.سي.إف المثقلة بالديون منذ تأميم السكك الحديدية في فرنسا في الثلاثينات من القرن الماضي، والتي تشمل إنهاء حق البقاء في الوظيفة حتى بلوغ سن التقاعد، وإلغاء بنود التقاعد المبكر.