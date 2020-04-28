نقابات شركات نقل الركاب تطالب مجلس النواب بالتدخل لصرف مستحقاتها

تقدمت اللجان النقابية لشركات شرق ووسط غرب الدلتا والصعيد للنقل والسياحة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” بمذكرة رسمية للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للمطالبة بصرف مستحقات العاملين بها في المواعيد الرسمية.

عدم صرف مستحقات العاملين الشهرية في مواعيدها

وقالت اللجان النقابية لتلك الشركات في مذكرتها إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بخصوص فيروس كورونا المستجد، فان شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة لم تقوم بصرف استحقاقاتها في مواعيد الرسمية المتبعة، بالرغم من أن مجلس النواب قام باصدار تعليمات بمساعدة الشركات المتأثرة من فيروس كورونا.

وأشار العاملين إلى أنه لم يتم صرف المستحقات الشهرية المتبعة حتى ألآن، مما ادى الى حالة استياء وغضب بين العاملين ونظرا لاحتياجات العاملين ومتطلبات شهر رمضان مما زاد الأمر سوءا.

إرسال مذكرة مماثلة لوزارة قطاع الأعمال والقابضة للنقل

وأشارت المذكرة إلى أن اللجان النقابية بالشركات الثلاثة قامت بارسال مطالبات عديدة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ووزارة قطاع الاعمال لصرف مستحقات العاملين بها.

يذكر أن شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للقابضة للنقل البحري والبري تعد من أكثر القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد، بعد تراجع حجم الركاب الذي يتم نقله بين مختلف المحافظات التي تقوم بتغطيتها. صورة من المذكرة التي تم التقدم بها لمجلس النواب

1.2 مليار إيرادات تلك الشركات حسب أخر ميزانية

وحسب آخر ميزانية لتلك الشركات فقد بلغت إيرادات النشاط خلال العام المالي الماضي لشركات نقل الركاب الثلاث والنيل لصناعة واصلاح السيارات نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 13.6 %، وصافى أرباح 18.184 مليون جنيهاً مقابل 12.468 مليون جنيهاً في العام السابق بنسبة 45.8 %.

الشركات الثلاثة قامت بنقل قرابة 25 مليون مواطن العام الماضي

وحسب آخر خطة تم تنفيذها بتلك الشركات فقد تم تدعيم اسطول شركات نقل الركاب بعدد 19 اتوبيس من أحدث الموديلات ( 10 اتوبيس يوتونج صينى / 6 اتوبيس فولفو / 3 اتوبيس بولمان ) بتكلفة استثمارية مبلغ 45 مليون جنيهاً، وبلغ المسير المقطوع للشركات الثلاث مسافة 143.789 مليون كم ناقلاً 24.922 مليون مواطن .