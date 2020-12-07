نقابات بورسعيد تطالب «الإسكان» بمد فترة سداد أقساط الأراضي

تعتزم مجموعة نقابات منها مهندسى بورسعيد التقدم بطلب لوزارة الإسكان لمد فترة سداد أقساط الأراضى لمدة تتجاوز 3 سنوات للموافقة على تخصيص قطعتى أرض لهم بمدينة شرق بورسعيد ( سلام).

وقالت مصادر مقربة من الملف إن نقابة المهندسين تقدمت لشراء أرض بمساحة 33 فدانا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة شرق بورسعيد؛ وفقا لآلية التخصيص الفورى للأراضى والتى تتبعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى بيع أراضى المدن الجديدة.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه بعد تقدم النقابة للتخصيص أظهرت دراساتها صعوبة تسويق المشروع المرتقب أو توفير الأقساط السنوية وسداد كامل المبلغ خلال 3 سنوات فقط؛ مما دفعها لمخاطبة الوزارة لمنحها استثناء فى فترات السداد.

وأشارت إلى أن النقابات ستراهن فى الحصول على استثناء من الوزارة على الطبيعة الخاصة لمنطقة شرق بورسعيد وحاجتها للتطوير العمرانى وجذب مزيد من شركات التطوير العقاري.

و نشرت «المال» فى السابق طرح هيئة المجتمعات العمرانية قطعتى أرض بمساحات 40 و 33 فدانا للبيع بآلية التخصيص الفورى للأراضى، كما تم تحديد سعر متر الأرض بنحو 1010 جنيهات، ويتم السماح ببناء دور أرضى بخلاف 4 أدوار علوية، كما أن قيمة بيع قطعتى الأرض قد تصل إلى 309.6 مليون جنيه.

وأكدت المصادر تقدم بعض النقابات تحت مسمى جمعيات العمرانى المتكامل لشراء قطعة الأرض الثانية خلال الشهر الماضي، وبالمثل يعدون حاليا مذكرة لتقديمها لوزير الإسكان عاصم الجزار لمد فترات سداد الأقساط.

وأبدت المصادر تفاؤلها بصدور موافقة وزارية والتعامل بمرونة مع الطلب المرتقب من المستثمرين مع إمكانية إنهاء إجراءات عملية التخصيص قبل نهاية العام الحالي.

وقال المهندس مجدى حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد، إنه تم بيع قطعتى أرض بآلية التخصيص الفورى خلال الشهر الماضي، الأولى مخصصة للنشاط الإدارى والأخرى للتجارى الإدارى فيما لم يتم بيع قطعة ثالثة كانت مخصصة للنشاط الطبى.

يذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010 وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتم التخطيط للمدينة على مساحة 23 ألف فدان بإجمالى تكلفة للبنية التحتية حوالى 12 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبا.