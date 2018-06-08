نقابات اير فرانس تعلن عن إضراب جديد في 23 يونيو للمطالبة بزيادة الرواتب

وكالات:دعا اتحاد نقابات شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) الجمعة إلى تنظيم إضراب خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري للمطالبة بزيادة الرواتب، وأكد استعداده للتخلي عن الإضراب حال أوجدت إدارة الشركة حلولا مقبولة.ومن جانبها، وعدت رئيسة (اير فرانس) بالإنابة آن ماري كوديرك بطرح حلولا ملموسة ي

وكالات:

دعا اتحاد نقابات شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) الجمعة إلى تنظيم إضراب خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري للمطالبة بزيادة الرواتب، وأكد استعداده للتخلي عن الإضراب حال أوجدت إدارة الشركة حلولا مقبولة.

ومن جانبها، وعدت رئيسة (اير فرانس) بالإنابة آن ماري كوديرك بطرح حلولا ملموسة يوم الخميس المقبل خلال اجتماع اللجنة المركزية للشركة.

كان اتحاد النقابات المكون من عشر منظمات ممثلة للطيارين والمضيفين الجويين والموظفين الأرضيين قد نظم إضرابا لمدة 15 يوما خلال الفترة بين 22 فبراير و8 مايو الماضيين قبل أن يتم تعليق الحركة الاحتجاجية إثر استقالة رئيس مجلس إدارة مجموعة (اير فرانس- كي إل إم) جون مارك جاناياك الذي رهن استمراره في المنصب بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته الشركة على مقترحاتها الجديدة وقوبلت بالرفض من أغلبية العاملين.

وكانت ادارة (اير فرانس) قد عرضت رفع المرتبات بنسبة 2% على الفور و5% خلال الفترة 2019- 2021 مرهونة بنتائج الشركة إلا أن اتحاد النقابات الذي يطالب بزيادة قدرها 1ر5% خلال 2018 رفض العرض وأصر على موقفه لتعويض الزيادة في التضخم منذ عام 2011 لا سيما في ضوء الجهود التي تحملها الموظفون طوال السنوات الماضية والنتائج الأفضل التي سجلتها الشركة.