نقابات القابضة للتأمين ترفض خفض العلاوة الدورية ودعوات فردية بالتصعيد

كتب-ماهرأبوالفضل: تعقد نقابات العاملين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين والتي تضم "مصر للتأمين" و"مصر للحياة" و"مصر لادارة الاصول العقارية" مؤتمرا صحفيا في التاسعة من صباح اليوم الاربعاء ،للتنديد بقرار أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام والخاص بخفض العلاوة الدورية التي تمنح…

كتب-ماهرأبوالفضل:

تعقد نقابات العاملين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين والتي تضم “مصر للتأمين” و”مصر للحياة” و”مصر لادارة الاصول العقارية” مؤتمرا صحفيا في التاسعة من صباح اليوم الاربعاء ،للتنديد بقرار أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام والخاص بخفض العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين من 13 الي 10% فقط.

ومن المقرر ان يشارك كل من النائبان جمال عقبي ومايسة عطوة أعضاء مجلس النواب في المؤتمر الصحفي.

علمت “المال” انه سيتم الاعلان عن رفض خفض العلاوة الدورية وعدم ضمها للراتب الاساسي وصرفها منفصلة.

في سياق متصل ندد عدد من العاملين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين بقرار وزير قطاع الاعمال العام، ملوحين بالتصعيد في حالة عدم استجابة الوزير لمطالبهم والتي وصفوها بالحق المشروع ، خاصة وان الشركات التابعة للقابضة للتامين حققت ارباحا ضخمة خلال السنوات الماضية ولم تتعرض لاية خسائر يمكن اتخاذها من جانب صانعي القرار كذريعة لخفض العلاوة الدورية