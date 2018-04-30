نفيسة هاشم: إقبال كبير على الوحدات الاقتصادية.. ونجاح التجربة يدفع لتكرارها

■ القرعة أجريت بين 9702 مواطن على 600 مسكن ■ دراسة بعض التعديلات على قانون تنظيم إعلانات الطرق ■ مجلس الدولة وافق على «البناء الموحد» ■ لجنة فنية لإعداد الكود المصرى لمؤشرات جودة الحياة بدور إبراهيمتعكف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على



■ القرعة أجريت بين 9702 مواطن على 600 مسكن

■ دراسة بعض التعديلات على قانون تنظيم إعلانات الطرق

■ مجلس الدولة وافق على «البناء الموحد»

■ لجنة فنية لإعداد الكود المصرى لمؤشرات جودة الحياة



بدور إبراهيم

تعكف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على دراسة العديد من الملفات التنظيمة للقطاع الإسكانى، سواء على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة، أو التعرف على اتجاهات السوق واحتياجات المواطنين من السكن الملائم لهم.

وحاورت «المال» المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة؛ للتعرف على تلك الملفات وآخر خطط الوزارة.

قالت نفيسة هاشم، إن وحدات الإسكان الاقتصادى لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين، رغم تخوف البعض من عدم قدرتها على استقطاب العملاء لكونها التجربة الأولى فى إنشاء وحدات بنظام النصف تشطيب، وبلغ عدد تلك الوحدات 600 وحدة تم سحب 13 ألف كراسة، وأجريت القرعة بين 9702 مواطن تقدموا فعليا للحصول عليها.

وطرحت الوزارة وحدات «إسكان المستقبل» فبراير الماضى، بالتجمع الثالث، وتقع على مساحة 7 أفدنة وتتراوح مساحات الوحدات من 108 أمتار إلى 120 مترا.

وأوضحت «هاشم» أن هذه الوحدات تتبع صندوق الإسكان الاقتصادى، وهو الصندوق الذى كان يوجد به بعض المتبقيات المالية بعد صدور قانون الإدارة المحلية فى عام 1979، حيث كان قبل ذلك الصندوق مركزياً وبعد صدور القانون تم توزيع الصندوق بما يتوافق مع بنود القانون الجديد وقتها وتم إنشاء صندوق بكل محافظة، إلا أنه كان هناك بعض المتبقيات المالية، وهى التى أعادت الوزارة توظيفها فى إنشاء وحدات الإسكان الاقتصادى التى تم طرح الدفعة الأولى منها بالقاهرة الجديدة مؤخراً.

وأضافت أن الوزارة كانت قد وضعت شروطا للمنافسة على تلك الوحدات من قبل المواطنين تمثلت فى ألا يقل السن عن 21 عاما وألا يكون قد استفاد مسبقاً من مشروعات الوزارة، وأن ينطبق عليه شروط التمويل العقارى فى حال رغبته فى الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.

وأشارت إلى أن الوزارة أتاحت نظام تقسيط يتمثل فى استكمال مبلغ جدية الحجز البالغ %50 إلى %20 من إجمالى ثمن الوحدة، إضافة إلى %2 مصاريف إدارية ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط لمدة 5 سنوات، كما أتاحت الوزارة نظام التمويل العقارى، مع الاحتفاظ بإمكانية إدخالها ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري.

وكان البنك المركزى قد أطلق فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى تتمثل فى طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة ثم قام بزيادتها إلى 20 مليار جنيه بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.

وكشفت نفيسة عن أن الوزارة تستهدف من خلال طرح هذه الوحدات استطلاع حاجة السوق العقارية من حيث نوعية الوحدات ومستوى التشطيب والمساحات ونظام التمويل سواء تمويل عقارى أو أقساط، على أن يتم تحليل هذه البيانات والاستعانة بها فى المشروعات التى تتبناها وزارة الإسكان.

وأشارت إلى أن الوزارة وبعد الإقبال الكبير على هذه الوحدات، تبحث عن تكرار المشروع من خلال الحصول على قطع أراض جديدة، خاصة أن المشروع يتم بالكامل بواسطة الجهود الذاتية للوزارة، وتم اختيار تصميم الوحدات عبر مسابقة طرحت بين المهندسين للحصول على أفضل نموذج تصميمي.

وكشفت أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد بعض التعديلات على قانون تنظيم إعلانات الطرق، فالقانون المنظم لهذه الإعلانات هو قانون رقم 66 لسنة 1956، وهو قانون مضى عليه أكثر من 50 عاماً، بما جعله غير مواكب للمعطيات الجديدة لقطاع الطرق وسوق الإعلانات فى مصر، فمثلاً أصبح هناك العديد من الجهات صاحبة الولاية على الطرق ولكل جهة منها إجراءات إدارية مختلفة عن الأخرى، بل وشهدت إعلانات الطرق مزيداً من التوسع والرواج وهو ما استلزم إجراء بعض التعديلات لمواكبة هذه المتغيرات.

وقالت إنه تم إنشاء لجنة برئاسة وزير الإسكان تضم بعض الوزراء المعنيين، وتم بالفعل وضع بعد التعديلات التى رأت اللجنة ضرورتها، وفى مقدمتها منح كل جهة حق إصدار الإعلانات وفق إجراءات ومدد محددة ومنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم إنشائه بمشروع قانون وبرئاسة رئيس مجلس الوزارء وبعضوية وزارات النقل والإسكان والكهرباء والبيئة والهيئة الهندسية، وذلك لوضع معايير وضوابط الإعلانات التى يتم نشرها، وستلتزم جميع جهات الولاية ببعض القواعد العامة التى سينص عليها المجلس القومي.

وأكدت أن الوزارة فى حالة تطوير دائمة للمنظومة التشريعية المنظمة للبناء والإسكان، فقد انتهت فى السنوات الأخيرة من قانون البناء الموحد، وقد حصل بالفعل على موافقة مجلس الدولة ويتم حالياً عرضه على مجلس الوزارء للموافقة عليه من جانب وزير الدولة لشئون مجلس النواب، على أن يتم إحالته فيما بعد لمجلس النواب للموافقة عليه وإقراره وبدء العمل ببنوده.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على دراسة مطولة لتطوير قطاع تعاونيات البناء والإسكان، ويتولى الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هذا الملف ويحرز فيه تقدماً جيداً.

كما أشارت إلى أن الوزارة تدرس حاليا بالتعاون مع وزارة الثقافة إجراء بعض التعديلات على قانون المبانى المتميزة رقم 144 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط بهدف الحفاظ على الطراز المعمارى المتميز، وأضافت أن الوزارة انتهت أيضاً مؤخراً من إعداد قانون متكامل ينظم المخالفات البنائية سواء البناء على الأراضى الزراعية والتعدى عليها أو تجاوز الارتفاعات البنائية المسموح بها، ولكن تفعيل هذا القانون يحتاج إلى إرادة شعبية قوية.

وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر مؤخراً قرار رقم 258 لسنة 2018، بتشكيل لجنة فنية لإعداد الكود المصرى لمؤشرات جودة الحياة، برئاسة الدكتور عادل يس محرم، أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس، وتضم اللجنة فى عضويتها نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين فى جميع المجالات، وتهدف للعمل على وضع أسس الارتقاء بجودة الحياة للمصريين، واللحاق بمصاف الأمم ذات المراتب العالية فى جودة الحياة وتم وضع أسس محددة لعمل اللجنة وجدول زمنى لإنهاء الأعمال.

ولفتت إلى أنه يتم وضع آلية للتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة والتى اقترب عددها حاليا من حوالى 14 مليون وحدة تشمل شققا جاهزة للسكن، وأخرى غير مشطبة ومنشآت كاملة خالية ووحدات مغلقة، إما لوجود الأسرة بالخارج أو بسبب وجود مسكن آخر.

وتعمل الوزارة على وضع السياسات التى تؤدى للاستفادة من هذه الوحدات لحل المشكلة، وتقليل غير المستغل منها، وجار دراسة منح قروض للمواطنين بفائدة ميسرة %7 أو %8 طبقا لمبادرة البنك المركزى للوحدات غير المشطبة والبالغة 4.33 مليون وحدة، حيث توجد لجنة مختصة تقوم بوضع الآلية المناسبة للإقراض والمستندات المطلوبة لحالات التعلية والترميم والتشطيبات مع اشتراط أن تكون للوحدات مستندات ملكية ومرخصة.