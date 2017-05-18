نفهم تطلق دورات مجانية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت‎

المال- خاص أعلنت منصة "نفهم" لخدمات التعليم الإلكتروني عن دوراتها المجانية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، في خطوة جديدة تثبت من خلالها إدراكها للدور الفعّال في مواجهة المستجدّات الرقمية على الساحة، خاصة فيما يرتبط برفع الوعي والتعليم، من خلال إطلاق دورات مجانية عبر موقعها الإلكتروني htt

المال- خاص

أعلنت منصة “نفهم” لخدمات التعليم الإلكتروني عن دوراتها المجانية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، في خطوة جديدة تثبت من خلالها إدراكها للدور الفعّال في مواجهة المستجدّات الرقمية على الساحة، خاصة فيما يرتبط برفع الوعي والتعليم، من خلال إطلاق دورات مجانية عبر موقعها الإلكتروني https://www.nafham.com/courses/trendmicro تتيح من خلالها معلومات وإرشادات قيِّمة حول سبل الاستخدام الآمن للإنترنت.





صرّح مصطفى فرحات، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة نفهم، قائلًا: “إننا ندرك جيدًا أهمية دورنا في دعم مفاهيم التعليم والمعرفة للمصريين ومواكبة الاتجاهات الجديدة، ولهذا السبب قدّمنا​ هذه الدورة للتوعية بكيفية استخدام الإنترنت بأمان أثناء التصفح وتقليل مخاطر الفيروسات ومواجهة ما يُعرَف بفيروس الفدية”.

وأضاف فرحات، فى بيان صحفى، اليوم: “الأزمة المعلوماتية الأخيرة تعد تجربة جيدة، لها العديد من الفوائد التي لا بد أن نسخِّرها لرسم ملامح مستقبل آمن، حيث إن الشعور بعدم الأمان هو أولى الخطوات نحو البحث عن سبل التأمين والاطلاع على كل المتغيرات الجديدة للاستفادة منها وتعزيز الوعي، بدلًا من العزوف عن استخدام التقنيات الحديثة”.

دورة “نفهم” للاستخدام الآمن للإنترنت تتكون من عدة موضوعات، كل موضوع يمكِّنك من الحماية من هجمات فيروس الفدية, الحفاظ على سرية بياناتك والحماية من الاختراق ومواضيع أخرى. فيديوهات نفهم تعتمد على مبدأ المشاركة مما يسمح للمشاركين بتبادل الخبرات، كلٌّ بحسب طريقته وخبراته.